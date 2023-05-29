Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur seçimde yüzde 52.16 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonrası piyasalarda yükseliş başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Dolar 20 liranın üzerinde

Serbest piyasada dolar/TL 20,05, euro/TL ise 21,62 liradan satılıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 20,0000 lira, euronun satış fiyatı da 21,4680 lira olmuştu.

Altın fiyatlarında sınırlı artış var

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.255 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.250 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 artışla 1.947 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.980 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.