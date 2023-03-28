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TCMB Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu'nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

28 Mart 2023 | 16:50
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TCMB Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi

Bankanın 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Bankanın idare merkezi toplantı salonunda yapılan genel kurulda, banka meclisi ve denetleme kurulunun 2022 hesap yılına ait raporları ile Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Banka Meclisince yardım yapılması amacıyla ihtiyat ayrılmasını da içeren kar dağıtımı ile ilgili teklif görüşülerek kabul edildi.

Bankanın 2022 yılı karından 32 milyar 618 milyon 411 bin 709 lira ile 2021 yılı ihtiyat akçesinden 7 milyar 419 milyon 57 bin 907 lira Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Kavcıoğlu'nun 2022 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hissedarlar ve temsilcileri bağımsız denetim raporu, kar dağım politikası gibi konularda görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2023'de boşalacak iki üyeliği ile Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2023'de boşalacak üç üyeliği için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Elif Haykır Hobikoğlu ve Ertan Aydın, Denetleme Kurulu üyeliklerine de Mehmet Babacan, Bekir Bayrakdar ve Ramazan Güngör seçildi.

Görevinden alınan Mevlüt Tatlıyer yerine de Muhsin Kar yapılan oylama ile Banka Meclisi üyesi olarak belirlendi.

Yapılan seçimlerin ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi.

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