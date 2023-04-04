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TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs 2023 olarak güncelledi.

04 Nisan 2023 | 11:34
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TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi güncelledi

TCMB açıklamasında, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.

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