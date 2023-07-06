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TL'nin reel değeri haziranda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 6,55 puan azalarak 51,52'ye geriledi.

06 Temmuz 2023 | 15:38
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TL'nin reel değeri haziranda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 51,52'ye geriledi
İSTANBUL (AA) - 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 6,55 puan azalarak 51,52'ye indi. Endeks, mayısta 58,07 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 7,79 puan azalışla 93,66'dan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri ise haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,55 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 5,19 puan arttı.

 

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