Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda 2021 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 4,9 artışla 302,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,3 yükselişle 567,3 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, kasımda eksi 265,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 255,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi kasımda 2021 sonuna göre yüzde 10,1 artışla 122,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 azalışla 119,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,7 azalarak 48,6 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle kasımda 2021 sonuna göre yüzde 8,6 artışla 153,8 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları 91,2 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, kasımda 2021 sonuna göre yüzde 5,6 azalarak 91,2 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 43,3 artışla 26,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 65,2 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 10,6 azalarak 40,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, kasımda 2021 sonuna göre yüzde 5,4 artarak 322,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 19,0 artarak 41,4 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 30,5 yükselerek 12,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,0 azalarak 58,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 artarak 99,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.