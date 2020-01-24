Yılın ilk enflasyon raporu toplantısı 30 Ocak’ta
TCMB “Enflasyon Raporu 2020-I”in tanıtımı amacıyla 30 Ocak saat 10.30’da Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal bir sunum yapacak.
Toplantı, TCMB’nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Önceki haber Google iPhone'larda yeni bir açık buldu
Sonraki haber Hırdavat sektörü ihracata yüklenecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?