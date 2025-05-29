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'Ukrayna'daki savaşı değiştiren yeni korkutucu silah'

Ukrayna’da süregelen savaş, askeri teknolojilerin de hızla evrilmesine neden oluyor. BBC'nin haberine göre artık cephedeki en büyük tehditlerden biri, kablosuz değil kablolu çalışan “fiber optik drone”lar.

29 Mayıs 2025 | 02:09
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 09:47
'Ukrayna'daki savaşı değiştiren yeni korkutucu silah'

BBC'nin "Ukrayna'daki Savaşı Değiştiren Korkutucu Yeni Silah" başlıklı haberinde, Donetsk bölgesindeki Rodynske kasabasında yaşananlar anlatılıyor. Haberde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı yeni bir silah olan fiber optik dronların savaşın seyrini nasıl değiştirdiği ele alınıyor.

Habere göre bu insansız hava araçları, altına sarılmış onlarca kilometrelik fiber optik kabloyla birlikte geliyor. Kablo doğrudan operatörün elindeki kontrol cihazına bağlı. Böylece drone’un video ve kontrol sinyalleri, havada değil fiziksel bir hat üzerinden iletiliyor. Bu da elektronik sinyal kesicilerle (jammer) etkisiz hale getirilmelerini neredeyse imkânsız kılıyor.

Ukrayna'daki Jäger Tugayı’ndan bir drone mühendisi, sistemin avantajını şöyle açıklıyor: “Veri aktarımı radyo frekanslarıyla değil kabloyla yapılıyor. Bu yüzden sinyal karıştırıcılar işe yaramıyor.”

Savaşın başlarında, her iki taraf da drone saldırılarına karşı elektronik harp sistemleriyle araçlarını koruyabiliyordu. Ancak fiber optik drone’ların sahaya sürülmesiyle bu koruma kalkmış oldu. Bu alanda üstünlük şu an Rusya’nın elinde. Ukrayna ise yerli üretimi hızlandırmak için çaba harcıyor.

Yine 68. Jäger Tugayı’ndan bir drone pilotu, “Rusya bu teknolojiyi bizden çok önce kullanmaya başladı. Biz henüz test aşamasındayken onlar cephede kullanıyordu. Bu drone’lar alçaktan uçabiliyor, hatta binaların içine girip içerideki hedefleri tespit edebiliyor" diyor.

Yine de bu sistemin dezavantajları da yok değil. Fiber optik drone’lar daha yavaş hareket ediyor ve kablolar, ağaçlara veya diğer engellere dolanabiliyor. Buna karşın Rusya’nın bu araçları yaygın şekilde kullanması nedeniyle, askerlerin cepheye ulaştırılması ya da geri çekilmesi bile çatışmanın kendisinden daha ölümcül hale gelmiş durumda.

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