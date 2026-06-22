Avrupa savunma sanayisinde dev adım: KNDS anlaşmasıyla halka arzın önü açıldı

Fransa ve Almanya, son dönemde sekteye uğrayan Avrupa savunma iş birliğini yeniden canlandırmak amacıyla askeri teçhizat ve tank üreticisi KNDS'nin ortak yönetimi konusunda bugün bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın gelecekte KNDS’nin halka arzı için de zemin hazırladığı kaydedildi.

Merkezi Amsterdam'da bulunan KNDS; Leopard 2 ve Leclerc tanklarından topçu sistemlerine ve zırhlı araçlara kadar uzanan geniş bir ürün portföyüne sahip ve Avrupa ordularının en önemli tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, KNDS anlaşmasının "Fransa ve Almanya'nın Avrupa'nın endüstriyel ve savunma kapasitelerini güçlendirme, silahlı kuvvetlerini destekleme ve Avrupa egemenliğini kalıcı bir şekilde pekiştirme konusundaki ortak kararlılığını yansıttığı" belirtildi.

Alman hükümeti de yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artıracağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Hükümet, özellikle ikili ve Avrupa genelindeki silahlanma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fransa ile iş birliği bu bağlamda kilit bir rol oynamaktadır."

Ortaklık yapısı nasıl değişiyor?



CNBC'de yer alan habere göre; 2015 yılında Fransız ve Alman şirketlerinin birleşmesiyle kurulan KNDS'nin yarısı şu anda bir holding şirketi aracılığıyla Fransız hükümetine aitken, geri kalan hisseler Almanya'nın Wegmann ailesinin elinde bulunuyordu. Alman sahipler hisselerini satmak istiyor ve bir süredir Alman hükümeti ile müzakereler yürütüyordu.

Uzun süren iç çekişmelerin ardından Berlin, Mayıs ayında şirket halka açıldığında %40'lık bir pay edinmeye çalışacağını açıklamıştı. Pazartesi günkü duyuruyla birlikte Almanya ve Fransa, KNDS'de eşit hisselere sahip hissedarlar olmayı hedeflediklerini resmen doğrulamış oldu. KNDS İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jean-Paul Alary, varılan bu anlaşmanın şirketin gelecekteki stratejik değerini ve yönetim yapısını sağlama aldığını onayladığını belirtti. Şirketin Frankfurt ve Paris borsalarında çift yönlü olarak Temmuz 2026 gibi erken bir tarihte halka arz edilmesi planlanıyor.