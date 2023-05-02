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bp'nin ilk çeyrek kârında sert düşüş

İngiliz enerji şirketi bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 düşüşle 4,96 milyar dolar oldu.

02 Mayıs 2023 | 12:52
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bp'nin ilk çeyrek kârında sert düşüş

Şirketin açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre, bp'nin geçen yıl ilk çeyrekte 27,5 milyar dolar olan borcu bu yılın aynı döneminde 21,2 milyar dolara geriledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise şirket 4,96 milyar dolar kar elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 6,25 milyar dolara göre yüzde 20,6 azaldı. bp'nin ilk çeyrek karındaki düşüşte, doğal gaz ve petrol fiyatlarında 2022'nin sonundan beri görülen gevşeme etkili oldu.

bp, yılın ilk çeyreğinde sağladığı 2,3 milyar dolar fazla nakit akışına bağlı olarak ikinci çeyrek sonuçları öncesinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmaya planladığını da açıkladı.

bp Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, ilk çeyrek performansının güçlü olduğunu belirterek, "entegre enerji şirketi" stratejisinin gelişmeye devam ettiğini ve bunun şirket performansına yansıdığını ifade etti.

Analist beklentileri ilk çeyrek karının 4,3 milyar dolar olacağı yönündeydi. bp, 2022 son çeyrekte emtia fiyatlarındaki düşüşle 4,8 milyar dolar kar etmişti.

Şirket, rekor kıran doğal gaz ve petrol fiyatları sayesinde 2022'de yaklaşık 28 milyar dolarla 114 yıllık tarihindeki en yüksek karı açıklamıştı.

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