Japon devi Epson, Türkiye’de hedef büyüttü

Seiko Epson Corporation, Afrika, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Moldova, Türkiye ve Ukrayna gibi kilit pazarlarda genişlemeyi hızlandırmak için yeni bir satış şirketi olan Epson Middle East FZCO'yu (EME) kurdu. Epson EME’nin merkezi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai ofisi oldu.



Epson'un yeni kurulan EME satış şirketi, önümüzdeki beş yıl içinde gelirini artırmak için iddialı bir hedef belirledi. Bu hedefe baskı, tarama ve görsel ekran çözümleri gibi temel alanlardaki varlığını genişleterek ulaşmayı planlıyor. Neil Colquhoun, şirkette geçirdiği on yılı aşkın sürenin ardından Epson EME Başkanı olarak atandı. Neil Colquhoun, yeni operasyonla ilgili şöyle konuştu: "Epson EME'yi kurmak, Dubai merkezli ofisimizdeki operasyonları merkezileştirirken Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya kadar tüm önemli pazarlarda yatırım yapmaya ve varlığımızı büyütmeye devam edeceğimize dair bölgedeki müşterilerimize ve ortaklarımıza olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu yatırım bize bu dinamik, hızlı büyüyen pazarlardaki müşterilerin değişen ihtiyaçlarını temel alanlarımız olan baskı, tarama ve görsel ekran çözümlerimizle karşılama çevikliği ve yeteneği kazandıracak."

YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

Epson, 2022 mali yılı için Orta Doğu ve Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde, Afrika'da neredeyse üçte bir oranında ve Orta Asya, Kafkaslar ve Ukrayna'da yaklaşık yüzde 10 oranında satışlarını artırdı. Şirket, çeşitli iş sektörlerinde dijitalleştirilmiş iş akışları için artan tarama ve otomasyon ihtiyaçları gibi Epson teknoloji çözümlerine büyük bir talep olacağını öngörüyor. KİK, Afrika ve Orta Asya'da gerçekleşen dünya standartlarındaki profesyonel spor ve eğlence etkinliklerinin devam eden genişlemesi de projeksiyon teknolojilerine ve sürükleyici perakende deneyimlerine daha fazla talep getiriyor.

EN BÜYÜK OFİSLERDEN BİRİ

Halihazırda 250'den fazla Epson çalışanı bulunan Epson, EME kuruluşunun Nisan 2024'te faaliyete geçmesiyle birlikte yeni işe alımlarda yüzde 45'lik bir artış öngörüyor. İşe alım süreci millileştirme, çeşitlilik ve kapsayıcılığa odaklanacak ve kadınlar halihazırda işgücünün yüzde 40'ını oluşturuyor. En büyük Epson ofisleri BAE, Güney Afrika ve Türkiye'de olacak ve Suudi Arabistan Krallığı, Fas, Kenya, Nijerya, İsrail, Kazakistan ve Ukrayna'daki operasyonlarla tamamlanacak. Ayrıca Epson'un bölgedeki bayi ve distribütör ağını genişletme ve geliştirme planları da var.

