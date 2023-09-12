Momento’dan 13. yaşında 1 milyar TL’yi aşkın işlem hacmi!

Sadakat şirketi Momento, temmuz ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2’ye katlayarak, 1 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi.

Momento’nun 13’üncü yılına ilişkin değerlendirmeden bulunan Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “Momento olarak 2010 yılından bu yana işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanarak; iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza sadakat ve ödüllendirme sistemi alanında dijital çözümler sunuyoruz. Bir başka deyişle şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine ve paydaşlarına teşekkürüne aracılık ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen firmalarının çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirmesini yapıyoruz. İşin özünde kutlanmaya değer, yaşama dokunan her anı kutluyoruz. Bu kapsamda kurulduğumuz günden bu yana şirketlerin yüz binlerce çalışanına ‘teşekkür etmesine’ aracılık ettik. Uğursuz bir sayı kabul edilen 13 sayısının bize uğur getirmesi için ekip arkadaşlarımla engel tanımadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

40 bini aşan üye işyeri ve 140 marka ile iş birliği

Her zaman insanı ve teknolojiyi işinin merkezine alan bir şirket olarak sürdürülebilir bir şekilde büyüdüklerini vurgulayan Kastro, şöyle konuştu:

“Bugün sadakat ve ödüllendirme sistemi çözümleri alanında 140’a yakın marka ile iş birliği içindeyiz. Ön ödemeli kartımız en çok finans, üretim, lojistik ve bilişim firmaları tarafından tercih edilirken, dijital cüzdan çözümlerimize ağırlıklı olarak otomotiv, sigorta ve üretim sektörlerinin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çalışanların bir kod aracılığıyla ihtiyacı olan ürünü online olarak satın almasına imkân sunan Dijital Erzak; 2023 yılında 3 kata yakın büyüklüğe erişti. Sunduğumuz çözümlerimizle markaların çalışanlarının gıdadan çocuk giyimine, teknolojiden yapı marketlere toplam 40 bini aşan üye işyerinde şirketler tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabilmelerini mümkün kılıyoruz. Bugün Her ay da 8 bin civarı kullanıcı mobil uygulamamızı indiriyor. Cesaretli ve son derece azimli ekip arkadaşlarımızın bu başarımızda payı büyük. Sahip olduğumuz şirket kültürümüz sayesinde hem ödüllendirme sistemlerimize hem de dijital çözümlerimize olan bu ilginin önümüzdeki yıllarda da katlanarak artacağını öngörüyorum.”

Kadın kurucu, yönetici ve çalışan oranıyla sektöre örnek teşkil ediyor

Findexable’ın yaptığı araştırmaya göre sadece kadınlar tarafından kurulan finteklerin oranı yüzde 1,5 iken; fintek sektöründeki kadın CEO’ların oranının ise yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Zeynep Dağlı Kastro, sözlerine şöyle devam etti:

“Fintek sektöründe yönetim kurulu üyelerinin yüzde 11’i, şirket yöneticilerinin ise yüzde 19’u kadın yöneticilerden oluşuyor. Günümüzde kadın girişimci ve yöneticilerin iş hayatında karşılaştığı farklı zorluklar bu oranların maalesef idealin altında kalmasına sebebiyet veriyor. Momento; kadın kurucusu, yöneticisi ve kadın çalışan oranıyla fintek sektörüne örnek teşkil ediyor ve yüzde 58 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamına verdiği önemi kanıtlıyor. Bu oranı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz.”