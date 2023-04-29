'Pandemi sağlıkta sürdürülebilirliğin önemini gösterdi'

Sapanca'daki zirveye katılan isimlerden İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Turgut Öztürk sağlıkta sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Öztürk, "Sağlık, dünyadaki tüm toplumlar için tıpkı gıda gibi hayati öneme sahip bir temel ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun son örneğini tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadık. Covid-19 pandemisinin toplumlara sosyo ekonomik etkisi, bize sağlık sektöründe de sürdürülebilirlik konusunun önemini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle biz de sağlık sektörü temsilcileri olarak kalite standartları, koruyucu sağlık hizmetleri, atık yönetimi, enerji verimliliği, tedarik zinciri, alt yapı gibi sürdürülebilirlik konularına çok daha fazla önem veriyoruz. Sağlık turizminin Tükiye ekonomisine katkısına baktığımızda sağlık alanının yanında konaklama, ulaşım, yeme içme gibi beraberinde getirdiği çok yönlü katkıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Sağlık turizminde Türkiye’nin dünya lideri olması ve bu yeri korumasının yolu da sürdürülebilir bir sağlık sisteminden geçiyor" dedi.

