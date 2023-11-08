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Petkim üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Petkim, üçüncü çeyrekte 2.3 milyar TL net kâr açıkladı.

08 Kasım 2023 | 18:02
Son Güncellenme: 08 Kasım 2023 | 18:11
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Petkim üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte 13,2 milyar TL net satış geliri elde eden Petkim, üçüncü çeyrek için 2.3 milyar TL net kâr rakamına ulaştı.

Petrokimya sektöründe küresel daralmanın üçüncü çeyrekte de sürmesine rağmen Petkim, yönetimin maliyet azaltıcı, verimlilik artırıcı girişimleri sayesinde performansını önceki çeyreğe göre önemli ölçüde artırdı.  Net kârını ikinci çeyreğe göre yüzde 961 artıran Petkim, net satışlarını da yüzde 24 yükseltti.

Öte yandan yine bu dönemde Petkim, sürdürülebilirlik kapsamında attığı adımlarla, Borsa İstanbul’da işlem gören sürdürülebilirlik performansı yüksek, bu alanda önde gelen şirketleri içeren BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne girdi.

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