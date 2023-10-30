Scrikss'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel koleksiyon

Scrikss; Cumhuriyet'i yazanlara saygısını sunduğu yeni koleksiyonunu tanıttı. Tamamen el işçiliğiyle üretilen koleksiyonda yer alan kalemlerden "1923" 5 adet, "Cumhuriyet Yolu" ise 100 adet olarak sınırlı sayıda üretildi. Kalemlerin üretiminde som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar kullanıldı.

Kalemlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Scrikss Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Uygur Özay, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarının bilinci, heyecanı ve sorumluluğu ile uzun ve yoğun gayretlerimiz sonucunda hazırladığımız 100. Yıl özel koleksiyonumuzdaki kalemlerimizi sizlere takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Scrikss olarak Atatürk’ün ilke ve direktiflerinden sapmadan, bize emanet ettiği cumhuriyet mirasından aldığımız güçle ve 1964’ten bu yana yenilikten ve kaliteden ödün vermeden küresel bir Türk markası olduk." diye konuştu.

Scrikss Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özay ise, "Yüce milletimizin bağımsızlığa olan inancı, azmi ve kazandığı zaferlerle oluşturduğu cumhuriyet kültürü hepimiz için çok kıymetli ve geleceğe taşınması gereken büyük bir miras. Biz de Scrikss Kalem olarak bugüne kadar bu mirasın izinden giderek, kapılarımızı yeniliklere açarken, ürünlerimizi de teknoloji ile entegre edip kullanıcı konforunu ön plana çıkarmaya özen gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla bu yıl çok özel bir koleksiyon için yola çıktık. Kurtuluş mücadelesinin ve cumhuriyetin destansı yolculuğundan yola çıkarak hazırladığımız bu özel koleksiyon ile Türk milletinin tarihsel başarılarına ve milli gururumuza bir kez daha vurgu yapmak istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarak Türk ulusunun bu topraklardaki egemenliğini ebedi kılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu topraklardaki bin yıllık köklerimizi, atalarımızın azim, cesaret, özgüven ve başarılarını, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için verdiği büyük mücadeleyi ve cumhuriyete giden yoldaki önemli hikâyeleri çizgi çizgi, birer birer kalemlerimizin üzerine işledik" dedi.

Scrikss’in 100. yıl koleksiyonunu tasarlayan tasarımcı Akif Gözcü de, şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir yıl önce başlayan ve yoğun tempoda geçen bir serüven oldu. Defalarca tasarımlar yaptık. Çünkü çok fazla detay vardı ve cumhuriyeti bir kaleme sığdırmamız mümkün değildi. Biz de sonunda büyük bir özenle iki güzel kalem ortaya çıkardık. Burada Scrikss ailesinin gösterdiği özveri çok önemli. Çok ciddi zaman, çok ciddi efor sarf edildi. Cumhuriyetle ilgili bir hikaye anlatılmak isteniyordu, bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin nice yüzyılları olsun”

100 yıllık tarihi yazan özel koleksiyon

Scrikss, tamamen el işçiliğiyle ve sınırlı sayıda üretilen kalemler ile Türkiye'nin milli gururu ve başarısını yansıtıyor. "1923" kalemi her bir detayında ayrı bir hikaye barındırıyor. Ucunda 18 karat altın, damakta da ebonit kullanılan kalemin kapağının tepesinde 100. yıl logosu yer alırken, kapağın alt kısmında 100 adet çizgiden oluşan ve 100 adet pırlantaya ulaşan her bir çizgi ile de Cumhuriyet'in 100. yılı simgeleniyor.

Kalemin kapağının üzerine Türk bayrağı mine tekniğiyle işlenirken, kalem klipsinde de ay-yıldız pırlantalar ile yer alıyor. Ayrıca bin yıllık köklerin azim, cesaret, özgüven ve başarılarına duyulan saygı kalemin alt gövdesine Selçuklu motifleri işlenirken ham elmaslardan oluşan iki bordür arasında da Atatürk'ün askeri ve siyasi kişiliklerine atıfta bulunan, mine tekniği ile işlenmiş fotoğrafları yer alıyor.

"Cumhuriyet Yolu" adlı kalem ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini temsil eden hikayeleri barındırıyor. Ucu 14 karat altından hazırlanan, gövdesinin tamamı som gümüş, som altın ve pırlantalardan oluşan kalemin kapak tepe noktasında Milli Mücadele'nin baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti yer alıyor. Silüetin hemen altında yer alan 50 adet çizgi ve 50 adet pırlanta ile 100. yıla atıf yapılırken, kalem kapağının üzerinde Türk bayrağı mine tekniğiyle, klips üzerinde ise ay-yıldız işlenmiş olarak bulunuyor.

Türklerin tarih boyunca özgürlüklerinin peşinde birçok devlet kurmasından alınan ilhamla kalemin üzerine 16 yıldız işlenirken, milli mücadele iradesinin şekillendiği şehirlerin haritaları, Türkiye haritası ve haritanın içindeki 100. yıl logosu da kalemin üzerinde yer alıyor.





