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'Wise Türkiye'den çekiliyor' iddialarına yalanlama

Sosyal medya ve bazı online mecralarda yer alan Wise'ın, Türkiye'de hizmet vermeme kararı aldığı iddialarına şirketin Türkiye partneri United Payment’tan açıklama geldi.

05 Temmuz 2023 | 10:02
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'Wise Türkiye'den çekiliyor' iddialarına yalanlama

Açıklamada, Wise'ın 22 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’deki yeni regülasyonlar nedeniyle sadece ülkedeki çalışma biçimini değiştirdiği kaydedildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Global teknoloji şirketi Wise, 2017 yılından bu yana Türkiye'deki kullanıcılarının daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde uluslararası para transfer hizmetini almalarını sağlamak misyonuyla çalışmaya devam etmektedir.  

Wise, 22 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’deki yeni regülasyonlar nedeniyle sadece ülkedeki çalışma biçimini değiştirdi. Kullanıcılar şu anda da, 30 Ağustos‘tan sonra da Wise aracılığıyla para alıp göndermeye devam edebilecekler. Yalnızca işlem yapılan hesap “multicurreny” yani çoklu para birimi hesabı olamayacak ve Wise’da bir hesabı olmayacağı için bakiye de tutulamayacak. Kullanıcılar, Wise hesabından değil Wise aracılığıyla banka hesabından transfer sürecini yürütecektir. Önümüzdeki süreçte regülasyonda bir değişim olması durumunda, kısıtlanan hizmetlerin tekrar açılması gündeme getirilecektir.

Özetle, Wise, tıpkı ilk günkü gibi Türkiye kullanıcılarına şeffaf, uygun komisyon oranlı ve hızlı uluslararası para transferi hizmetini vermeye devam ediyor. Wise ile 50’den fazla ülkeye para transferini sorunsuzca yapabilirsiniz.”
 

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