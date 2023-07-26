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1,7 milyon Euro’luk ‘sürdürülebilir’ yatırım

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü dokuma kumaş üretim tesisine sahip olan Yünsa, 1,7 milyon Euro’luk yatırım kararı aldı.

26 Temmuz 2023 | 11:09
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1,7 milyon Euro’luk ‘sürdürülebilir’ yatırım

50’yi aşkın ülkede 400’ün üzerinde moda ve hazır giyim firmasına hizmet veren Yünsa, 24 adet dokuma tezgahı ve 2 adet büküm makinesi yatırımı yapma kararı aldı. Büküm makinesi yatırımının 2023 sonunda, dokuma tezgahı yatırımının ise Ocak 2024’te tamamlanması öngörülüyor. Toplam 1,7 milyon Euro’luk yatırım ile teknik firede düşüş ve üretim kapasitesinde artış sağlanması hedefleniyor.

Yatırımla ilgili ayrıntıları paylaşan Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, sağlanacak kapasite artışıyla birim enerji tüketimi ve teknik firelerin azaltılacağını, böylece maliyetlerin de düşeceğini dile getirdi. Sürmegöz, “Yaptığımız bu yatırımla enerji verimliliğinde ve birinci kalite kumaş üretim oranımızda da artış bekliyoruz. Böylelikle müşteri memnuniyeti ve çalışan verimliliği de artırılmış olacak. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atarken, verimlilik düzeyini ve kalitesini yükselterek üretim kapasitesini arttırıyoruz.” dedi.

DAHA YAŞANABİLİR DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Yenilikçi ve ileri teknolojilere yatırım yaparak, fabrikalardaki dijitalleşme ve 4.0 altyapısına uygunluğun artırıldığını belirten Mustafa Sürmegöz, enerji tüketimini de verimli bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Avrupa’nın en büyük entegre dokuma kumaş üreticisi olarak, yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10,5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Mustafa Sürmegöz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Stratejik önceliklerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda; güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Enerji tasarruflu yeni makine ve ekipman yatırımlarını devreye aldığımızda karbon ayak izini azaltma konusunda önemli gelişme kaydedeceğiz. Gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı bir işletme olarak enerji ihtiyacımızı düşürüp, atıklarımızı azaltacağız. Yaptığımız çevreye duyarlı çalışmalarla adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz. Yünsa olarak daha yaşanabilir bir dünya için öncülük etmeye devam edeceğiz.”

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