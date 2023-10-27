2024’te 150 şubeye ulaşacak

Pizza sektörünün oyuncularından olan Pizzabulls, 2024 yılına hedef büyüttü. Eylül 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre cirosunu yüzde 100 büyüten şirket, şube sayısını da 60’tan 85’e çıkardı. Bu yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı planlayan Pizzabulls, 2024’te ise başta Ege Bölgesi olmak üzere toplam 20 ilde 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda yatırımlarını da aralıksız sürdüren şirket, Ümraniye-Şerifali’de 4 bin metrekare kapalı alanda üretim tesisine ek eylül ayında da 3 bin metrekarelik ek tesis yatırımını devreye aldı. 2024’te yeni üretim tesisi yatırımlarını da devreye almayı hedefleyen şirket, gelecek yıl İzmir ve Ankara’da üretim tesisi açacak. Yeni üretim tesisi ve şubelerle istihdama da katkı sunacak olan şirket, 2 bin olan çalışan sayısını önümüzdeki yıl iki katına çıkaracak.

CİRO YÜZDE 100 ARTTI

2023’ün zor bir yıl olduğunu, ancak tüm zorluklara rağmen istikralı bir şekilde ilerlediklerini belirten Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, “Bu yılın başında yaşadığımız deprem felaketi, ardından yaşanan seçim süreci ve enflasyon baskısına rağmen hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre ciromuzu yüzde 100 artırdık. Geçen bu sürede franchiselarımız da bu büyümeden paylarını aldılar. Ciro hedeflerimizin yanında hedefe gidecek operasyon planlamasını da eş zamanlı hayata geçirdik. Pizzabulls markasının sektörde önemli bir yer almasının arkasında yetkinliği yüksek profesyonel ekibi bünyesinde barındırması” dedi.

EGE BÖLGESİ HEDEFTE

Pizzabulls markasının İstanbul’da güçlü bir konuma ulaştığını aktaran Kırbeyi, bu gücü Anadolu’ya yaymayı hedeflediklerini ifade etti. “Bunun ilk adımı olarak Bursa ve Ankara’da hızlı şube ağı kurulması ile atıldı” diyen Kırbeyi, Bursa’da bu yıl 6 şube açtıklarını ve toplam 8 ilde 85 şubeye ulaştıklarını aktardı. Bu yılsonu için belirledikleri 100 şube hedefini yakalayacaklarını anlatan Kırbeyi, büyüme hedefleri doğrultusunda Ege Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığını kaydetti. Kırbeyi, “Markamız Manisa şubesi ile Ege Bölgesi’nin güçlü oyuncuları arasında yerini alacağı sinyallerini verdi. Ekim ayında da İzmir Karşıyaka’da ilk şubemizi açıyoruz” şeklinde konuştu. 2024’te 20 ilde 150 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Kırbeyi, “En hızlı şubeleşme atağını İzmir’de yapacağız. Burada gelecek yıl şube sayımızı 15’e çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

3 BİN METREKARE EK TESİS YAPILDI

Pizzabulls’un büyüme hedeflerine paralel yeni üretim tesislerini de devreye alacağını anlatan Cavit Can Kırbeyi, “Hali hazırda Ümraniye-Şerifali’de 4 bin metrekare kapalı alanda bir üretim tesisimiz bulunuyordu. Buraya 3 bin metrekarelik ek bir tesis yatırımı yaptık. Tesisimiz tüm İSG ve sağlık kurallarına uygun olarak dizayn edildi. Sektörün gerekliğine uygun makineleşme ve planlama ile üretim kapasitemizi büyüme planlarımıza paralel olarak artıracağız” şeklinde konuştu. Üretim ile birlikte lojistik merkezini de buraya taşıdıklarını anlatan Kırbeyi, “Lojistik planlaması mevcut kapasitemizin üzerinde hizmet verebilecek şekilde yapıldı. Pizzabulls’un lojistik ağına verdiği önem ile ürünlerimiz sorunsuz ve taze şekilde şubelere ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

PİZZA AKADEMİ AÇILACAK

2024 yılında da İzmir ve Ankara’da da üretim tesisi açmayı hedeflediklerini aktaran Kırbeyi, “Yeni açılacak şubeler ve üretim tesislerimizde 2 bin olan çalışan sayımızı iki katına çıkaracağız” dedi. Pizzabulls’un sürekli kendini geliştiren bir marka olduğunun da altını çizen Kırbeyi, bu kapsamda ‘Pizza Akademi’ açmayı da hedeflediklerini kaydetti. Kırbeyi, “2024 sonu ya da 2025’in başında genel merkezde "Pizza Akademi'yi açmayı planlıyoruz. Uygulamalı bu atölyelerde inovatif pizza geliştirme çalışmaları da yapılacak” şeklinde konuştu.