Akçansa, ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, 2022 yılı finansal ve finansal olmayan performansının çok boyutlu bir değerlendirmesi niteliğindeki ilk entegre faaliyet raporunda faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini ele alıyor.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez yayınladığımız entegre faaliyet raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutuyor, gelecek planlarımızı bu yönde kurguluyoruz. Sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu bir konuyu kapsayıcı bir yaklaşımla ele alıyor; geniş yelpazede insan ve toplum hayatına sürdürülebilir katkı sağlama prensibiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. İlk entegre faaliyet raporumuz 2022 yılındaki çalışmalarımızın, gelecek rotamızın ve paydaşlarımızla birlikte yarattığımız değerin yansıması yönüyle öne çıkıyor”.

