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  • Aksa Enerji, Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuruyor

Aksa Enerji, Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuruyor

Aksa Enerji, imzaladığı 15 yıllık dolar bazlı yeni sözleşmeyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuracak.

20 Temmuz 2023 | 14:57
Son Güncellenme: 20 Temmuz 2023 | 15:04
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Aksa Enerji, Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuruyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile tarihi bir sözleşmeye imza attı. Şirket sözleşme kapsamında, yapılacak fizibilite sonrası "enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu" vasıtasıyla Türkiye ile KKTC'yi birbirine bağlayacak.

Şirket, KKTC halkının kesintisiz enerji erişimine katkı sağlamak amacıyla Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'ndeki kurulu gücünde 35 megavat kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 megavat seviyesine çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte denizaltından elektrik kablosuyla enerji köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu dev projenin hayata geçirilmesi için fizibilite sonrası hızlıca adımlarımızı atacağız. KKTC'de de yıllardır hayali kurulan bu enerji köprüsüne Aksa Enerji imzasını atacağız." ifadelerini kullandı.

Kazancı, Aksa Enerji'nin Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali ile 20 yıldır Kuzey Kıbrıs halkına güç verdiğini ve KKTC'nin enerji ihtiyacının yarısını karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"KIB-TEK ile imzaladığımız 15 yıllık yeni sözleşme kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle Kıbrıs Türk halkının enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda adadaki mevcut santralimizde 35 megavat kapasite artışına giderek kurulu gücümüzü hızlıca 188 megavat seviyesine çıkaracağız. Şirket olarak 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' stratejisi doğrultusunda coğrafya ve kaynak çeşitliğine önem veriyoruz. 2030 hedeflerimiz kapsamında mevcut ve yeni coğrafi bölgelerdeki uzun soluklu ve yenilikçi projeleri yakından takip ediyoruz. KKTC ile Türkiye arasında enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu ile kurmayı planladığımız enerji köprüsü bu bağlamda yenilikçi olduğu kadar tarihi de sayılacak adımlardan biri olacak."
 

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