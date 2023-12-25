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Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor

Hafif, orta sınıf ve ağır ticari araç üreticisi İtalyan Iveco da uzun yıllardır elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor.

25 Aralık 2023 | 08:00
Son Güncellenme: 25 Aralık 2023 | 08:03
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Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor

Hafif, orta sınıf ve ağır ticari araç üreticisi İtalyan Iveco da uzun yıllardır elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor. 

2024 yılına 1 milyar Euro bütçe ve dört senelik çalışma sonunca ortaya çıkan yeni araç gamıyla giren şirket, bu yıl Almanya'nın Ulm kentinde ilk IVECO ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu ürettiği özel bir üretim merkezi kurdu. 

IVECO Asya Bölgesi Başkanı Koray Kurşunoğlu, 2024 yılında yenilenen araç gamı ile sektöre yepyeni bir bakış açısı getireceklerini belirtiyor. 

Şirket ürünlerin yanı sıra servisten hizmete her alanda yeniliğe odaklanıyor.  Şirketin DAILY Network adlı bu yeni servis modeli için şimdiden başvurular aldıklarını ve Nevşehir'de ilk imzayı attıklarını belirten IVECO Türkiye Bayi Geliştirme Direktörü Yıldırım Tanılkan, IVECO bayi ağında yer almak isteyenler için belirlenen illerde yetkili servis olma imkanını DAILY Network ile sağlayacaklarını söylüyor.
 

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