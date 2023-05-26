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AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları’nın markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İtalya’nın başkenti Roma’ya uçuşlara başladı.

26 Mayıs 2023 | 12:50
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AnadoluJet, İstanbul-Roma uçuşlarına başladı

Şirket açıklamasına göre, bugün itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Roma Fiumicino Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar, haftanın her günü icra edilecek.

Yeni hatla birlikte AnadoluJet’in İstanbul Sabiha Gökçen’den yurt dışına uçtuğu nokta sayısı 38’e yükseldi. Halihazırda İtalya’ya haftalık 7 frekans sefer düzenleyen AnadoluJet, Roma uçuşları ile birlikte haftalık frekans sayısını 14’e çıkarmış oldu.

İtalya’nın en büyük şehri olma özelliğiyle ön plana çıkan Roma, tarihteki önemli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış bir kent. Günümüze dek özenle korunmuş antik yapılarının yanı sıra, ziyaretçi akınına uğrayan meydanlarındaki heykeller ve çeşmeler, kenti yaşayan bir sanat müzesine dönüştürüyor.

Roma’nın tarihi güzellikleri ve zengin mutfağı AnadoluJet misafirperverliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

AnadoluJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Roma Fiumicino uçuşlarına dair ayrıntılı bilgiye anadolujet.com adresinden ve 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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