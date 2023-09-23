Aras Kargo Avrupa'ya teknoloji, Azerbaycan'a KOBİ'leri taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, e-ticaretteki hızlı büyümeye paralel olarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarına hız verdi.

Her beş alışverişin birinin internetten gerçekleştiği Türkiye'de kargo adetleri son üç yılda yüzde 84 artışla, 1,15 milyar adedin üzerine çıkarken, Aras Kargo sektöründe pazar lideri oldu. Azerbaycan ile başlayan globalleşme stratejisinde hedefine Orta Asya'dan yeni pazarları koydu.

2013'te Aras Kargo'nun önce yüzde 25 hissesini alan, ardından 2020'de ortaklığını yüzde 80'e taşıyan, Avrupa'nın köklü lojistik sağlayıcısı Avusturya Postanesi, Aras Kargo'nun dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelik olarak, 100 milyon avronun üzerinde yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, bu yatırım neticesinde Aras Kargo'nun dijitalleşme, otomasyon, verimlilik ve müşteri memnuniyeti alanlarında büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak "Verimliliği artıran çözümler geliştirme konusundaki becerisi, Aras Kargo'yu Avusturya Postanesi grubunun AR-GE merkezi olarak konumlandırmamızı sağladı. Bu yapıyı Aras Digital olarak hayata geçirdik." açıklamalarında bulundu.

Aras Kargo'nun hizmet alanını yurt dışına taşıyan Aras Global'in Azerbaycan ile başlayan yolculuğunun Orta Asya'daki diğer pazarlarla devam ederek globalleşmeye evrileceğini belirten Umundum, Türkiye'nin ve Aras Kargo'nun geleceğine olan inançlarının tam olduğunu aktardı.

Aras Kargo'yu, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyaya ulaşılmasında merkez olarak gördüklerini ifade eden Umundum, Aras Kargo'nun hem yurt içi hem de yurt dışında sunduğu müşteri deneyiminin standardını yükseltmeye devam edeceğine ve önemli bir küresel oyuncu olarak konumunu sağlamlaştıracağına emin olduğunu kaydetti.

Umundum, bu perspektifle, kısa vadede Aras Kargo'nun yurt içi operasyonlarına yönelik olarak 1 milyar liralık bir yatırım yapmayı planladıklarının bilgisini paylaştı.

"Aras Kargo geleceğe hazır"

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da Aras Kargo'nun organizasyonu, stratejik planlaması, yatırımları, teknolojik altyapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve topluma sunduğu katkılarla küresel standartlarda kurumsal bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Aras, "Geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız büyüme ivmesini sürdürmek üzere çok sağlam bir temel elde ettik. Uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarımıza, yeni nesil e-ticaret şirketlerini ekledik. Bu alanda Türkiye’nin en önde gelen markaları da dahil olmak üzere geniş bir müşteri portföyümüz var. Sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye, erişimimizi artırmaya, pazarımızı genişletmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aras Kargo geleceğe hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayyarkın ise Aras Kargo'nun sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kendi markasıyla hizmet veren, teknoloji üretip ihraç eden bir teknoloji şirketi konumuna ulaştığını aktardı.

Ayyarkın, attıkları doğru adımlarla cirolarında son üç yılda iki haneli büyüme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak, "BTK Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporuna göre, 2022'nin ikinci yarısında, toplam kargo gönderilerinin yüzde 22,1'ini taşıyarak gönderi adedi bakımından sektörün lideri konumundayız. 2022'de kaydettiğimiz yüzde 50'ye yakın büyümenin ardından, bu yılı da yüzde 100 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

E-ticaretteki büyümeye yönelik olarak 2016'dan bu yana dijitalleşme ve otomasyona dair yaptığı yatırımlarla saatlik kargo işleme kapasitesini 280 bin adedin üzerine çıkaran Aras Kargo, işlem hacmi bakımından sektörün en önemli oyuncularından biri oldu.

"Aras Global'in toplam ciromuzdaki payını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin e-ihracat hacmi geçen yıla göre 3,5 kat artarken, Aras Kargo uluslararası pazarlara açılmak ve Türk girişimcisini yurt dışına taşıyan bir köprü kurmak için Aras Global iştirakini hayata geçirdi. Azerbaycan'ın lider kargo şirketlerinden Star Express'in paylarının yüzde 75'ini satın alarak ülkede Aras Global Starex olarak hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin lider e-ticaret markalarıyla iş birliği yaparak Azerbaycan'a hızlı bir giriş yaptıklarını ifade eden Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Azeri tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında aracısız, uçtan uça bir teslimat hizmetine kavuştu. Ülkede artan iş hacmimize paralel olarak ülkedeki şube sayımızı ve araç filomuzu yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı planlıyoruz. 2024 sonu itibarıyla Aras Global'in toplam ciromuzdaki payını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Azerbaycan'ın lider kargo şirketi olmayı, Özbekistan ve Kazakistan gibi yakın pazarlara uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapmayı amaçlıyoruz."

E-ticaret iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayarak yurt dışına açılmalarına destek olduklarını kaydeden Ayyarkın, iş ortaklarının iş hacimlerine yönelik olarak, transfer merkezlerinde kargo tasnifine yönelik otomasyon yatırımları da dahil olmak üzere her tür desteği verdiklerini belirtti. Ayyarkın, Avusturya Postanesi ile birlikte sahip oldukları ve Aras Global ile büyüttükleri ağlarının tüm KOBİ'lerin işine yarayacağını vurguladı.

Ayyarkın, Avusturya Postanesi'nin 2040 itibarıyla karbon net sıfır hedefine ulaşma taahhüdüne, grubun bir iştiraki olarak Aras Kargo'nun da sadık olduğunu ve çalışmalarını bu hedefe yönelik olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Filolarında elektrikli araçların payını artırmak üzere halihazırda dört farklı marka aracın testlerini gerçekleştirdiklerini bilgisini paylaşan Ayyarkın, "Öte yandan, uzun yolda ağır araçlarda da ilk aşamada, hibrit modellerle ilerleyeceğiz. Bunların yanında kullandığımız elektrikteki yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin payını artırma çalışmalarımız devam ediyor. 2025'e kadar, tesislerimizdeki elektrik tüketimimizin yüzde 51'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz." açıklamalarında bulundu.