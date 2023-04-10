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Aras Kargo’dan operasyonel verimliliği artıracak yeni yatırım

Aras Kargo, 5 bin araçlık filosuna kattığı yeni nesil 37 çekici ve 32 römorktan oluşan araç yatırımı ile operasyonunu daha verimli ve modüler bir modele taşıyor.

10 Nisan 2023 | 17:34
Son Güncellenme: 10 Nisan 2023 | 17:39
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Aras Kargo’dan operasyonel verimliliği artıracak yeni yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırımla yeni römorklu araçlar uğramalı hatlarda zaman kaybetmeden römorku bırakıp, diğer hatta doğru yoluna devam edebilecek. Hafifleyen araçlar zaman tasarrufunun yanı sıra yakıt tasarrufu ile enerji maliyetinde avantaj sağlayacak.

Aras Kargo, gerçekleştirdiği yeni araç yatırımı ile operasyonel verimliliğini artırdı.

Şirket, yeni araçlarını İkitelli Transfer Merkezi’nde, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde kurumsal müşterilerine tanıttı.

Toplamda 5 binden fazla araçtan oluşan filosuna, değişen ve dönüşen ihtiyaçlara paralel olarak yeni nesil çekiciler ve römorklar ekleyen şirket, daha modüler bir nakliye operasyonuna hazır hale geldi.

- “Araç filomuza yaptığımız yatırımla iş ortaklarımıza çok daha etkin bir hizmet vereceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Baran Aras, “Aras Kargo’nun bundan 44 yıl önce başlayan yolculuğunda çok önemli mesafe kat ettik. Yurdun her bir köşesine ulaşmakla kalmadık, Avrupa’ya teknoloji ihraç eden, Azerbaycan’da kendi markamızla hizmet veren bir noktaya ulaştık. Araç filomuza yaptığımız yatırımla iş ortaklarımıza çok daha etkin bir hizmet vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise şunları kaydetti:

“Yeni araç yatırımımız, inovasyon ve operasyonel verimlilik yolculuğumuzda yeni bir adım. Araç filomuza eklediğimiz 37 çekici ve 32 römork ile daha modüler ve verimli bir nakliye operasyonunu mümkün kılıyoruz. Römorklu araçlarımız sayesinde uğramalı hatlarda zaman kaybetmeden römorku bırakıp, aracımız diğer hatta doğru yoluna devam edebiliyor. Dingil sayısı azalan, hafifleyen araçlar zaman tasarrufunun yanı sıra bize yakıt tasarrufu, yani enerji maliyetinde avantaj sağlayacak. Yakıt tasarrufumuzla karbon salımımızı da aşağı çekerek, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım daha atmış olacağız.”

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