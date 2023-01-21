Aras Kargo, üçüncü kez sektöründe 'Yılın En İtibarlı Markası' seçildi

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen araştırma kapsamında 50’ye yakın farklı kategoride en başarılı markalar ve paydaşları 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda ödüle değer görüldü. The ONE Awards birincileri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen ödül töreninde ödüllerini teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde kargo sektörünün en itibarlı markası seçilmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Her gün 1 milyona yakın adrese uğradıklarını aktaran Ayyarkın, "Elimizdeki bu operasyonel veriyi işleyip anlamlandırmaya, yapay zekâ uygulamalarıyla en etkin şekilde yönetmeye ve bu sayede kişiselleştirilmiş, esnek ve kullanıcı deneyimine odaklanan hizmetler sunmaya odaklandık. Uçtan uca teknoloji yatırımlarımızla, hem operasyonumuzu daha zinde bir yapıya kavuşturmayı hem de müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefledik. Bu altyapı, müşterimizi daha iyi tanıyarak doğru stratejiyi ve buna uygun taktikleri uygulayabilmemizi sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ödülü, atılan bu adımların karşılığı olarak gördüklerini bildiren Ayyarkın, "Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yenilerini eklemek üzere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Başta kuryelerimiz olmak üzere tüm Araslara, ajanslarımız Ryno Creative Hub ve İz İletişim’e, tüm ajans ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.