ARA
Bist 100
7510,68
-3,33%
Bist 100
Dolar/TL
27,9879
0,0579%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6871
0,0396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0596
0,1039%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1782,94
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Arçelik'te iki üst düzey atama

Arçelik üst yönetimine iki önemli atama gerçekleşti.

21 Ekim 2023 | 09:35
0
Arçelik'te iki üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Kıdemli Direktörü Fatih Özkadı, Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Arçelik-LG Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Cem Kural da Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde mezun olan Özkadı, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamladıktan sonra kariyerine 1992'de Arçelik AR-GE Bölümü'nde Araştırma Mühendisi olarak başladı.

Özkadı, AR-GE Bölümü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2015'te Enerji ve Çevre Yöneticisi, 2015-2020'de Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 2014-2016'da aynı zamanda Koç Topluluğu Çevre Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Özkadı, Mart 2020'de Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Kıdemli Direktörü olarak atandı.

Özkadı, kasım ayından geçerli olmak üzere Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek. Özkadı, Arçelik'teki görevi ile birlikte TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı, TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Ev Cihazları Üreticileri Birliği (APPLiA) Konsey üyesi görevlerini yürütüyor.

Cem Kural, kasımdan itibaren bu görevi üstlenecek

Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan ağustosta vefat etmişti. Arçelik-LG Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Kural, kasımdan itibaren bu görevi üstlenecek.

Kural, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olurken, yüksek lisans eğitimini de ODTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1992'de Testaş AŞ'de AR-GE mühendisi olarak adım atan Kural, Arçelik'teki kariyerine ise 1995'te Araştırma Geliştirme Mühendisi olarak başladı. Arçelik'te 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Kural, 2012-2017'de Arçelik AR-GE Direktörü ve 2018-2020'de ise Arçelik Temin Ürün Direktörü olarak çalıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1782,94 0,41%
  • ALTIN ONS 1981,42 0,35%
  • BIST 100 7510,68 -3,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9879 0,0579%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6871 0,0396%
  • EURO/USD 1,0596 0,1039%
  • INGILIZ STERLINI 1,21645 0,16592%
  • JAPON YENI 149,849 0,035%
  • KANADA DOLARI 1,37155 -0,02296%
  • RUS RUBLESI 95,45 -1,4048%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
130 şubesi olan Alman moda zinciri iflas etti
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL