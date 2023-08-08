Arex Sigorta, organik ve inorganik büyüme hedefliyor

2021 yılında ruhsat alarak faaliyete geçen Arex Sigorta, ilk yılı olan 2022'yi 443 milyon TL prim üretimi ve 24 milyon TL kâr ile kapattı. 2023 yılına da güçlü bir büyüme ile başlayan şirket 2023 yılında prim üretimini 1 milyar TL’nin üstüne taşımayı hedefliyor. 2023'ün geri kalanı ve 2024'e dair öngörülerini dile getiren Arex Sigorta CEO’su Sertem Demir, 2022 ve 2023'ün sigortacılık açısından en zor yıllardan biri olduğunu ifade ederek geleceğe dair görüşlerini şöyle açıklıyor:

" Şirket olarak bu zor dönemi kârlılık ile geçirmeye ve sermayemizi güçlendirmeye odaklandık. Daha güçlü bir sermaye ile 2024 yılı içerisinde önümüze gelecek organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirebiliriz.”

HALKA ARZ HEDEFLİYOR

Sigortacılıkta sermaye gücünün büyümeyi getirdiğini söyleyen Demir, bu anlamda odaklarının kârlılık olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Arex’in 2024 yılı sonu prim üretim hedefi ise 2 milyar TL seviyesinde. Bu primle şirket kârlılığının 400 milyon TL olması hedefleniyor. Bölgesel yapılanmalara da odaklanacaklarını aktaran Sertem Demir, şöyle devam ediyor

“Bu konuda hızlı hareket etmek yerine gerçekten yerinde hizmet verebilen, güçlü bölge müdürlükleri kurma hedefimiz var. Marka bilinirliğimizi artırmaya yönelik yatırımlarımız da 2024 yılında artarak devam edecek. Ayrıca şirket sermayesini daha da güçlendirmek adına halka arz sürecimize bütün koşullar uygun olduğu takdirde ve yasal süreç çerçevesinde 2024'te başlamayı hedefliyoruz."