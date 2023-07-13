ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuna yönelik iki sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 13 Temmuz 2023'te bedeli 2 milyar 618 milyon 751 bin 172 TL ve 132 milyon 78 bin 69 dolar tutarında ve 18 milyar 73 milyon 289 bin 646 TL ve 1 milyar 65 milyon 303 bin 880 doları tutarında olmak üzere toplam bedeli 20 milyar 692 milyon 40 bin 818 TL ve 1 milyar 197 milyon 381 bin 949 dolar olan iki sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2033 yıllarında gerçekleştirilecek.