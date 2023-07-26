Baymak’tan yılın ilk yarısında yüzde 74 büyüme

İlk 6 aylık döneme ilişkin verileri değerlendiren Baymak CEO’su Ender Çolak, 2023 yılını ise yılın başında belirledikleri yüzde 50 büyüme hedefinin çok üzerine çıkarak yaklaşık 5 milyar TL ciro ile kapatmayı öngördüklerini söyledi.



Çolak “İlk yarıyı adetsel bazda, kombide yüzde 82 ve su ısıtıcıları grubunda ise yüzde 136 büyüme ile başarılı bir şekilde tamamladık. Kombi pazarı yüzde 40 büyürken Baymak, pazarın 2 katı büyüme elde etti. Pazarın çok üstünde bir büyümeden söz ediyoruz. Klima kategorisinde ise yükselen sıcaklıklara paralel olarak, ay sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyümemiz yüzde 20’ye ulaşacak. Bu sene lanse ettiğimiz Baymak Elegant Plus UV’nin tüketicilerimiz tarafından beğeniyle karşılanmasının da elbette bunda payı büyük” dedi.

İklimlendirme sektörünün en önemli sorunlarının başında finansmana erişimin geldiğine işaret eden Çolak “Finansal kaynaklara erişim zorluğu yaşayan dağıtım kanallarının bu sorunun üstesinden gelmelerine destek olabilecek yeni yöntemler aranıyor. Biz de Baymak’ın yenilikçi anlayışına uygun olarak tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin, işletmelerin finansmana hızlı erişimini sağlayan yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara ile iş birliği yaparak bayilerimize yeni bir finansman imkânı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İklimlendirme sektöründe düşük karbon alternatiflerine olan talebin yükseldiğini kaydeden Çolak, "Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, ana ürün olarak ısı pompası öne çıkıyor. Grubumuz BDR Thermea enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderlik rolü ile ısı pompalarına, hidrojen ile uyumlu ürünlere ve hibrit çözümlere yatırım yapıyor. BDR Thermea Group, ilk yarı yılda ısı pompası kategorisinde adetsel bazda yüzde 53 büyüdü. Globalde karbon nötr akıllı çözümlere yaptığı yatırım 500 milyon Euro’ya ulaşıyor. Grup, 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etti. Grubun önemli oyuncularından Baymak olarak, biz de buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli de olsa ayak uyduracak”

BDR Thermea Group’un 250 milyon Euro'yu aşan bir yatırımla ısı pompasında liderliğe koştuğuna işaret eden Çolak, “Avrupa’da ısı pompası pazarında bir durgunluk vardı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan veriler Avrupa’nın resesyondan çıktığını gösteriyor. Ekonomik büyümeyle, ısı pompası pazarındaki ivme yükseliş trendine kaldığı yerden devam edecek. Avrupa’da yaşanan enerji dönüşümüne Türkiye gecikmeli olarak ayak uyduracak” dedi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu dönüşümün hızlanmaya başlayacağını belirten Çolak, 2030 yılında ülkemizde satılan ısı pompası adedinin kombiye yaklaşacağını ifade etti.

Türkiye, Avrupa’daki enerji geçişine gecikmeli olarak katılacak olsa bile, bu dönüşüme bugünden itibaren hazırlanmanın önemini vurgulayan Çolak, özellikle ısı pompasının yaygınlaştırılması için nitelikli eleman yetiştirilmesi ve mutlaka bu dönüşümü teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekti. Öte yandan geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için BDR Thermea Group’un Avrupa’da yürütmekte olduğu çalışmaların yanı sıra Türkiye’deki hidrojen çalışmalarına da destek vereceğini belirtti.

“Boyler üretim kapasitemizi artırarak 200 bin adete çıkartıyoruz”

Sürdürülebilir büyümenin yanı sıra yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ender Çolak, “En temel motivasyonumuz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürünler sunarak, sürdürülebilir bir geleceği yakınlaştırmak. Baymak olarak 2023’te Ar-Ge, ürün ve hat yatırımlarımızın 15 milyon Euro’ya ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Avrupa’daki enerji dönüşümünün ısı pompasıyla beraber en kritik ürünlerinden olan boyler için de Türkiye’de yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Çolak “Bu kapsamda üretime 8 milyon Euro’luk yatırım yaparak yılda 35 bin adet olan boyler üretim kapasitemizi 200 bine çıkaracağız. Böylece Türkiye olarak BDR Thermea Group’un ana boyler üreticisi konumuna geliyoruz. Buradan Avrupa’ya ciddi bir ihracat potansiyeli oluşturacağız” diye konuştu.

