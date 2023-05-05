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Bella Maison, 5 yılda 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Ev tekstili ve dekorasyon markası Bella Maison, 13. mağazasını İstinyePark AVM’de açtı. Bella Maison CEO’su Muhammed Tan, 2022 yılında yüzde 125 büyüme kaydettiklerini blirterek, "5 yıl içinde Türkiye'de 50 mağaza sayısına ulaşmak istiyoruz" dedi.

05 Mayıs 2023 | 14:03
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Bella Maison, 5 yılda 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Bella Maison, İstinye Park AVM’deki mimari konsept tasarımıyla ön plana çıkan 185m²’lik yeni mağazasına taşındı. 

Özel ürünler ve koleksiyonlar geliştirdiklerini belirten Bella Maison CEO’su Muhammed Tan; “2022 yılında tüm kanallarda yüzde 125 büyüme kaydettik. Mağaza tarafında ise ciromuz %115 arttı. Bu bizim, sektöre kattığımız değerin en güzel göstergesi” dedi. Bugün Türkiye'de mağazacılık kanalıyla eş değer hacimde dijital operasyon yürüttüklerini belirten Tan, "5 yıl içinde Türkiye'de 50 mağaza sayısına ulaşmak istiyoruz" dedi. 

“2023 yıl sonuna kadar 15 ülkede 25 mağazayla yer almayı hedefliyoruz”

Doğru strateji ve yatırımlarla hem Türkiye'de hem de globalde online ve offline tüm satış kanallarını hızla genişlettiklerini belirten Bella Maison CEO’su Muhammed Tan; “Bizim için 2023 yılı hızlı ve istikrarlı bir şekilde başladı. Bella Maison olarak bugün, Cezayir'de 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Fas’ta 2, Özbekistan, Katar, Libya, Türkmenistan ve Tacikistan’da birer mağazamızla hizmet veriyoruz. Hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz ve gideceğimiz çok fazla yolumuz bulunuyor. Ar-Ge yatırımlarımız ve ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden, özgün tasarımlı koleksiyonlarımızla, 2023 yıl sonuna kadar 15 ülkede 25 mağazayla yer almayı hedefliyoruz.” dedi.

 

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