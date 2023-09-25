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Beyaz Kağıt’a Stevie’den “Yılın Pazarlama Ekibi” Ödülü

Beyaz Kağıt’ın pazarlama ekibi, Asperox Sarı Güç için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla Stevie International Business Awards’ta ödüle layık görüldü.

25 Eylül 2023 | 16:19
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Beyaz Kağıt’a Stevie’den “Yılın Pazarlama Ekibi” Ödülü

Beyaz Kağıt’ın pazarlama ekibi, Asperox Sarı Güç için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 'İş Dünyasının Oscar’ı' olarak değerlendirilen Stevie International Business Awards’ta ‘Yılın Pazarlama Ekibi Gümüş Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülün önemi hakkında açıklama yapan Beyaz Kağıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman; “Asperox Sarı Güç ile bugüne kadar pek çok farklı kategoride sayısız ödüle layık görüldük. Yaptığımız devamlı, sürdürülebilir ve etkin çalışmaların sonucunda tüketicilerimizin ilgisini çektik. Bunların sonucunda ürünümüzü deneyimleyen tüketicilerimiz bizi pazar liderliğine taşıdı. Bu bizim için her zaman en anlamlı ödül. Diğer yandan dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen Stevie International Business Awards’tan aldığımız Gümüş Ödül ise; şimdiye kadar verilen emeğin karşılığı olarak tüm Beyaz Kağıt ailesine atfedilmiş bir ödül olarak farklı bir yere sahip. Ekip olarak, Asperox Sarı Güç için gerçekleştirdiğimiz etkili ve ses getiren pazarlama kampanyalarıyla seçkin bir jürinin dikkatini çekmeyi başardık. Her yıl 12 binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği böylesi önemli bir platformda, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz 360 derece pazarlama projeleri, yenilikçi pazarlama uygulamaları ve iletişim çalışmalarıyla birçok ülkeden aday olan rakiplerimizi geride bırakmış olmak doğru yolda ilerlediğimizin, kararlılığımızın ve ortaya koyduğumuz vizyonun en güçlü göstergesi. Bu vesileyle, uluslararası arenada ülkemizi ve şirketimizi başarıyla temsil etmekten dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz.” dedi.

Stevie International Business Awards’a bu yıl 60’dan fazla ülkeden 4 bine yakın fazla aday onbinlerce proje ile başvuruda bulundu. Kazananlar, Haziran ve Temmuz aylarında değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 230'dan fazla yöneticinin ortalama puanları ile belirlendi. Ödüller 13 Ekim'de Roma'da düzenlenecek galada sahiplerine teslim edilecek.

 

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