BİGA Home tüm Afrika kıtasına açılmaya hazırlanıyor

Doğanlar Mobilya Grubu tarafından Eylül 2023'te Senegal'de kurulan Biga Home, Afrika kıtasında büyümeyi hedefliyor. Bugün itibarıyla 15'i aktif toplam 20 satış noktasına ulaşan marka, kendi mono-brand mağazalarının yanı sıra, Senegal'in önde gelen ev-yaşam mağazalarında da corner olarak yer alıyor. Marka, Senegal'de yakaladığı başarıyı tüm Afrika kıtasına yaymayı hedefliyor. Tamamı Senegal'de kurulan fabrika tarafından üretilecek olan BİGA Home markalı tasarımların yıllık üretim hedefi ise 200 bin adet.

12 MİLYON EURO YATIRIM

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "Biga Home, Doğanlar Mobilya Grubu'nun dünya markası olma hedefinin önemli bir parçası. Senegal'de kısa sürede önemli bir başarı yakalayan markamızı, tüm Afrika'ya taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Doğanlar Mobilya Grubu, BİGA Home markasıyla başta Senegal ve Afrika ülkeleri olmak üzere, aralarında Ecovas, Moritanya ve ABD'nin olduğu 20'ye yakın ülkeye ihracat yapma hedefiyle yola çıktı. 10 bin metrekarelik üretim alanı ve bugüne kadar 12 milyon Euro tutarında bir yatırımla hayata geçen marka, yakın gelecekte ise 50 bin metrekarelik alan ve 50 milyon Euro’luk yatırım hedefiyle yoluna devam ediyor. BİGA Home, yatak, baza, başlık, döşemeli ürünler, mutfak ve ofis gibi projeli işlerin olduğu kategorilerde seri üretim ve satışa başladı.

