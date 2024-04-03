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“Bilim Kadınları İçin” programının başvuru süreci devam ediyor

L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü “Bilim Kadınları İçin” programının 2024 başvuruları 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

03 Nisan 2024 | 20:48
“Bilim Kadınları İçin” programının başvuru süreci devam ediyor

Türkiye’nin en uzun soluklu toplumsal fayda projeleri arasında yer alan “Bilim Kadınları İçin” programına başvurmak isteyen ve özgün bilim projelerine sahip olan 40 yaş altı “Yaşam ve Çevre Bilimleri” ile “Fiziki Bilimler” alanlarında çalışmalarını sürdüren kadın bilim insanları, başvurularını 15 Mayıs tarihine kadar www.forwomeninscience.com adresinden online olarak gerçekleştirebilecek. Gerçekleştirilen başvurular ise bağımsız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bilim Jürisi tarafından değerlendirilecek. Bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli  bilim kadınlarının başvurularının arasından ödüle layık görülen projeler ise ulusal arenada gerçekleştirilecek bir ödül töreni ile tüm Türkiye’ye duyurulacak. 

L’Oréal Türkiye, global ölçekte bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında

L'Oréal Türkiye’nin ‘Bilim Kadınları İçin’ programı kapsamında, Türkiye’den 4’ü üst üste olmak üzere toplam 5 bilim kadını “Uluslararası Yükselen Yetenek” seçildi. 1 bilim kadını da ‘Uluslararası Üstün Yetenek’ ödülü kazandı. Global ölçekte bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında yer alan L’Oréal Türkiye bilim kadınlarının projelerini desteklemek için son 10 yılda yaklaşık 4 milyon TL’lik destek sağladı.

Seçilen bilim kadınları ulusal ve bölgesel genç yetenekler arasından öncelikle yerel jüri tarafından seçildikten sonra “Uluslararası Yükselen Yetenek” başvuru sürecine katılarak bu programın da bir parçası olma hakkı kazanabiliyor. Sunulan projeler uluslararası bir seçim komitesi tarafından bir kez daha belirlenerek; finansal desteğin yanı sıra dünya çapında tanınma şansına erişme hakkı kazanabiliyor. 

Programın uluslararası ayağında bugüne kadar 122 bilim kadınına Bilimde Mükemmellik Ödülü verildi ve bu ödülü kazanan bilim kadınlarından 5'i de Nobel Ödülüne layık görüldü. Dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülü’nü kazananların arasında bir Türk bilim kadınının da yer aldığını görmeyi arzu eden L’Oréal Türkiye, Türkiye’den de bilim kadınlarının uluslararası bilim dünyası için de güçlü bir ilham kaynağı olarak tanınması için destek veriyor. 

 

 

 

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