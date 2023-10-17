“Bina tamamlama sigortaları önceliğimiz”

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği, genç ve dinamik bir ekiple iş ortakları ve danışanlarına daha iyi hizmet verebilmek, fark yaratabilmek adına kuruldu. ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği Kurucusu Elif Seçil Gürler, “Hedefimiz kalıplaşmış anlayışların dışına çıkarak ihtiyaca göre doğru teminat, ilkeli danışmanlık ve kalıcı sigorta hizmetleri verebilmek” diyor.

Gürler, şirketin odak alanlarını şöyle özetliyor: “Ekonomik krizler esnasında inşaat sektöründe oluşan veya oluşabilecek mağduriyetleri önleyebilmek adına kilit rol oynayan bina tamamlama sigortasına özellikle önem veriyoruz, bu alanda sektörün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Bu yıl kurulan şirketimizle hedef sektörümüz olan inşaat sektöründe, lojistik sektöründe ve yaşamın ihtiyaç duyulan diğer alanlarında da sigortalılarımızın ihtiyaçları için danışmanlık hizmeti vermeye başladık.”

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği Kurucusu Elif Seçil Gürler, yeni kurulan şirketin yol haritasını aktarıyor:

Yeni kurulan bir sigorta brokerlik şirketi olarak özellikle hangi alanlarda daha aktif çalışmayı planlıyorsunuz? Nasıl bir büyüme planınız var?

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği olarak geleceği şekillendiren bir firma olma hedefiyle ilerliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ulusal ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne odaklanıyoruz. Bu nedenle kuruluşumuzun bu sektöre yakınlığıyla bina tamamlama sigortasına öncelik vermeyi amaçlıyoruz.

Tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de belli dönemlerde gerçekleşen ekonomik krizler esnasında, inşaat sektöründe oluşan veya oluşabilecek mağduriyetleri önleyebilmek adına, bu konuda kilit rol oynayan bina tamamlama sigortasına özellikle önem veriyor ve bu alanda sektörün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Bu yıl kurulan şirketimizle hedef sektörümüz olan inşaat sektöründe, lojistik sektöründe ve yaşamın ihtiyaç duyulan diğer alanlarında da sigortalılarımızın ihtiyaçları için danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Öncelikli hedefimiz sektörde kalıcı olmak ve yenilikçi bir anlayışla sürekliliği sağlamak.

Gelecek dönemde şirketinizi hangi noktaya taşımak, Türkiye için nasıl bir değer yaratmak istiyorsunuz? Orta ve uzun vadeli hedeflerinizi paylaşır mısınız?

İş dünyasının dinamikleri sürekli değişiyor. Değişime hızlı adapte olmak, doğru ve uzun vadeli stratejiyle yol almak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Şirketimizin kuruluşundan itibaren bizimle çalışmayı isteyen genç ve dinamik ekibimizle birlikte, iş ortaklarımıza ve temsil ettiğimiz danışanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve sektörde fark yaratabilmek adına sektöre broker olarak giriş yaptık. Hedefimiz kalıplaşmış anlayışların dışına çıkarak ihtiyaca göre doğru teminat, ilkeli danışmanlık ve kalıcı sigorta hizmetleri verebilmek.

Sigortada pandemi sonrası müşteri şirketlerin ihtiyaçları nasıl değişiyor?

Pandeminin ardından sigorta sektöründe müşteriyle görüşme bilgilerinin mevcut ve potansiyel risklere karşı doğru şekilde korunmasına yardımcı olmak mesleğimizin zaruri bir gerçeği. Bu nedenle sektördeki yenilikleri takip etmek ve müşterilerin özel taleplerini karşılamak için esnek çözümler sunabilmek oldukça önemli.

Bu yeni ihtiyaçlara/trendlere uyum sağlamak adına neler yapıyorsunuz? Yeni bir şirket olarak nasıl bir yaklaşım izleyeceksiniz?

Yeni bir sigorta broker şirketi olarak, sürdürülebilir ihtiyaçlara ve gelişime uyum sağlamak amacıyla piyasa araştırması ve analizi, müşterilerimize özel esnek çözümler, teknoloji yatırımları, iş birlikleri ve ortaklıklar, eğitim ve bilinçlendirme, sürdürülebilirlik ve rekabet analizi gibi başlıklarda çalışmalar yürütüyoruz.

Satış kanalı olarak özellikle hangi kanallara odaklanıyorsunuz?

Dijitalleşmenin sağladığı hız ve kolaylığı hayatımızın her alanında görebiliyoruz. Gündelik hayattaki işlemlerde ve çok sayıdaki iş kolunda dijitalleşmeye yönelimin arttığı görüyoruz. Sigortacılık da dijital teknolojilerden yaralanma kapasitesi en fazla olan sektörler arasında. Sigorta sektöründeki aktörlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ve endüstri 4.0 devrimiyle hayatımıza giren Insurtech bu konuda başrolü oynuyor. Biz de yapılanmamızda Insurtech’i göz ardı etmiyor ve teknoloji altyapımızı buna göre kurguluyoruz.

Ayrıca yakın zamanda sektörü heyecanlandıracak bir sosyal sorumluluk projesiyle de sesimizi duyuracağız.

“RİSKLERE HAZIRIKLI OLUNMALI”

DİNAMİK SEKTÖR Sigorta, ülkemizin büyüklüğü ve çeşitliliğinin gözlendiği oldukça dinamik bir sektör. Ülkemiz global sigorta ve reasürans sektöründe önde gelen pazarlardan biri. Türkiye sigortacılığı toplam prim üretimiyle büyüklük açısından önemli bir pazar. Sektör tüm oyuncularıyla dijital dönüşümde hızlı davranarak trendleri yakalıyor. Online satış, poliçe yönetimi ve hasar işlemleri gibi çözümlerde dijitalleşme yükselişe geçiyor. Sürdürülebilirlik, giderek daha fazla önem kazanıyor. Sigorta şirketleri dönüşüme destek vermiş, sigortalı dostu ürünler sunarak daha fazla sigortalıya hitap etmede de önemli bir ivme yakalıyor.

FIRSAT ALANI Önerimiz birçok ulusal ve uluslararası sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği bu sektörde tüm oyuncuların doğal afet, ekonomik dalgalanma ve pandemi gibi beklenen risklere karşı hazırlıklı olması. Aynı zamanda ekonomik büyüme potansiyeli, sektör için önemli büyüme fırsatları sunuyor. Ekonomik büyümeyle ticari risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm süreçlerinin de dikkatli yönetilmesi önemli. Bu durum, sigortacılığın gelişmesi ve daha başarılı olmasında önemli rol oynayacak.