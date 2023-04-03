Biotrend ve Honeywell ileri plastik atık dönüşüm tesisi kuruyor

Biotrend, 2021 yılı itibariyle bugüne kadar yürütülen süreç sonunda yeni kurulan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi firması sermayesinde oluşacak ortaklık anlaşmasını imzaladı. Bu kapsamda kurulan şirkette Biotrend ile Honeywell iştiraklerinden UOP Limited arasında UOP Limited’in azınlık pay sahibi olacağı bir ortaklık yapısı da planlanıyor. İmzalanan anlaşma ile eş zamanlı olarak ekipman tedarik, üretim lisans ve garanti sözleşmeleri de imza altına alındı. Biotrend plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanmaya başlayacak.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Honeywell UOP ile Biotrend arasında ortaklık sürecine giden yol haritası çıkartıldıktan sonra taraflarca imzalanan anlaşma sonrasında konuşan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan “Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için dünyanın önde gelen şirketlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreç için dünyaya verdikleri taahhütler kapsamında geri dönüştürülmüş plastik ürününe her yıl artan bir talep mevcut. Türkiye’de kurmayı planladığımız gelişmiş geri dönüşüm tesisi, bu talebe cevap verecek plastiğin orijinal hammaddesine geri dönüşüm sağlıyor. Yine gerçek bir döngüsel ekonomi modeline imkan veriyor. Bu özellikleriyle tesis, sadece Türkiye’de değil dünyada ilklerden biri olacak.”

2025’TE FAALİYETE GEÇECEK

Honeywell UOP’nin lisanslı UpCycle teknolojisini kullanacak olan tesis, başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık işleme ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olacak. Tesisin hammadde girdisi Biotrend tarafından sağlanacak. Tesisin modüler ekipmanları, teknolojisi ve başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları Honeywell UOP Limited, tarafından sağlanacak. İzmir Bölgesinde kurulması planlanan ileri geri dönüşüm tesisi, 2025 yılı içerisinde hayata geçirilecek. Biotrend İleri Dönüşüm; atık tedariği, atıkların işlenmesi ve kurulacak olan yeni tesisin işletmesini yaparken, Honeywell UOP Limited ise teknoloji ve işletme desteği sağlayan ortak taraf olarak görev alacak.

Mutlucan, “Tesis devreye girdiğinde, toplamda 260 kişiye istihdam sağlamakla beraber, fosil hammaddelere alternatif yenilenebilir kaynakla, ülkemize döviz girdisi de sağlanmış olacak. Alanında Türkiye’de ilk olacak tesisin dünya üzerinde bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu tesisi takiben Türkiye’de ve çevre ülkelerde benzer tesislerin kurulması için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.