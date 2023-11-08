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Bizim Toptan yılın 9 ayında cirosunu yüzde 68 artırdı

Bizim Toptan'ın cirosu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 15,7 milyar TL'ye ulaştı.

08 Kasım 2023 | 09:49
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Bizim Toptan yılın 9 ayında cirosunu yüzde 68 artırdı

Bizim Toptan açıklamasına göre, Şirket, 2023'ün 9 ayında yaygın mağaza ve depo ağı, gelişmiş teknolojik altyapısı, Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki satış gücü ve küçük esnafa bayilik modeli sunan iştiraki Seç Market ile güçlü bir finansal performans göstererek istikrarlı büyümesini sürdürdü. 9 aylık dönemde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artırarak 15,7 milyar TL'ye yükselten Bizim Toptan, aynı dönemde mağaza yatırımlarıyla pazardaki güçlü konumunu devam ettirerek faaliyet alanını da genişletti. Bizim Toptan, dönem içinde Denizli ve Ankara Yaşamkent'te açtığı 2 yeni mağaza ile Türkiye genelinde toplam 181 mağazaya ulaştı.

Bizim Toptan'ın artan cirosu içinde, tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı Seç Market kanalının büyümesinin önemli katkısı oldu. Esnafa güç veren bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market'in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2 bin 699'a ulaşırken, Bizim Toptan'ın satışları içindeki payı da yılın üçüncü çeyreğinde de artmaya devam ederek yüzde 24'e ulaştı. Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF'ın tedarik konusunda müşterilere tek elden sunduğu çözümler ve aktif saha operasyonlarıyla EDT müşteri portföyü ve satış gelirlerini artırması da büyümeye önemli katkı sağladı. PROSAF satışları yüzde 130’lara yaklaşan büyüme oranı ile Bizim Toptan büyümesinin bir diğer lokomotifi olmayı sürdürüyor.

'Ev dışı tüketim ve SEÇ kanalımızın gücü ile istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz'

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, 'Başarılı bir performans gösterdiğimiz üçüncü çeyrekte yeni yatırımlarla büyümeyi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürürken, ev dışı tüketim (EDT) ve perakende kanalında da aktif müşteri sayımızı artırdık. Ev dışı tüketim ve SEÇ kanalımızın gücü ile istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Yılın ilk 9 ayında müşteri sayımız 2 milyonu aştı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için dijital altyapımızı güçlendiriyoruz. Portföyümüzde bulunan gıdadan temizliğe binlerce temel ihtiyaç ürününü toptan satış fiyatlarıyla, mümkün olan en uygun fiyatlarla sunarak müşterilerimizin bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kampanyalara da değinen Balcı, 'Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da ekim ayı boyunca özel bir kampanyaya imza attık. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında indirim ve kampanyalarımız yıl sonuna kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmaya, güçlü lojistik ağımızla ürün ve hizmetlerimizi ülkemizin dört bir köşesine kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.
 

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