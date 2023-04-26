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Boeing, yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, bu yılın ilk çeyreğinde 425 milyon dolarlık zarar bildirdi.

26 Nisan 2023 | 17:10
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Boeing, yılın ilk çeyreğinde zarar açıkladı

Boeing, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 17,9 milyar dolara yükseldi. Boeing, 2022'nin aynı döneminde 13,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde 425 milyon dolar zarar etti. Boeing, geçen yılın ocak-mart döneminde de 1,2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Boeing'in hisse başına zararı ise bu dönemde 2,75 dolardan 1,27 dolara geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl 400-450 adet 737 MAX uçağının teslim edilmesinin beklendiği aktarılarak, üretimin bu yıl içinde ayda 38'e çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, sağlam bir ilk çeyrek geçirdiklerini ve müşteriler için istikrar sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

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