Borsa İstanbul'da gong "VAY" için çaldı

Ak Portföy, tasarruf sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı ürünlere bir yenisini ekledi. Ak Portföy Değer Odaklı Hisse Senedi Fonu VAY, Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Gong Töreni ile yatırımcılara sunuldu.

Hisse senedi yatırımının en temel yollarından biri olan "değer" temasına yatırım fırsatı sunan VAY ile borsanın, değerleme kriterleri açısından seçilen 30 şirketine tek işlemle yatırım yapılabiliyor.

"Yenilikçi, ilham veren ürünlere ihtiyaç var"

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, törende, bu fonla "değer" odaklı yatırım temasını tasarruf sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.

Türkiye’de yatırım anlayışı ve eğilimlerinin değiştiğini dile getiren Ersarı, şöyle konuştu:

"Bunun en çarpıcı örneği sermaye piyasasına gösterilen ilgi. Gelişmiş ekonomilere baktığımız zaman hane halkı yatırımlarının ağırlıklı olarak kolektif yatırım araçlarıyla yapıldığını görüyoruz; Türkiye’de de yatırım fonlarına yönelik ilgi giderek artıyor. İki yıl önce hisse senedi fonlarındaki yatırımcı sayısı 240 bin iken bu yıl 1 milyon 100 bin düzeyine ulaştı. Bu ortamda, geleceği yansıtan doğru temalara, derin bir uzmanlıkla yönetilen ve tasarruf sahiplerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan yenilikçi, ilham verici ürünlere ciddi bir talep olduğunu görüyoruz."

Ersarı, 365 milyar liraya ulaşan varlık büyüklüğüyle özel sektördeki en büyük portföy yönetim şirketi olarak, değer katma bilinciyle hareket etmeyi liderliklerinin getirdiği bir sorumluluk olarak gördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Değişen trendler doğrultusunda, ülkemizin ihracatçı şirketleri, yerli teknoloji şirketleri, bankacılık sektörü ve büyüyen şirketleri gibi çok çeşitli odak alanlarında, Türkiye’nin en geniş hisse senedi yatırım ürün evrenini sunuyoruz. Bugün açılış gongunu çaldığımız Ak Portföy Değer Odaklı Hisse Senedi Fonu'muz ise yurt içi hisse senetlerindeki inovatif yaklaşımımızın en yeni halkasını oluşturuyor. Fon, Türkiye’de ilk kez hisse senedi yatırımının en temel yollarından biri olan 'değer' temasına yatırım fırsatı sunuyor."

Türkiye’nin ilk "Değer" Endeksi

Ersarı, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul ile birlikte Türkiye’nin ilk değer odaklı hisse senedi endeksini de Borsa İstanbul Ak Portföy Değer Odaklı 100 Endeksi adıyla ülkemize kazandırmış olmaktan büyük gurur duyduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim. Bizler biliyoruz ki ülkemizin güçlü geleceğini inşa etmek, güçlü tasarruflarla ve geleceğin yatırımlarını bugünden şekillendirmekle mümkün. Dolayısıyla, Türkiye’nin şirketlerine yüksek potansiyellerine ulaşma yolculuğunda destekleyecek, yatırımcılarımızı da bu değere ortak kılacak ürün ve hizmetler sunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Değer temasına tek işlemle yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Değer Odaklı Hisse Senedi Fonu, yatırımcılara borsanın değerleme kriterleri açısından cazip 30 şirketine, kendi bankalarından, tek işlemle yatırım yapma olanağı sağlıyor.

Değer Odaklı Hisse Senedi Fonu’nun yatırım yaptığı şirketler, farklı rasyolara ve değerleme kriterlerine göre, detaylı yatırım süreçleri doğrultusunda Ak Portföy uzmanlığı ile seçiliyor. Böylece tasarruf sahipleri portföylerini çeşitlendirirken aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine değer katan 30 şirkete yatırım fırsatına sahip oluyor.