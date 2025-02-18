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Borsa şirketinden kahve zinciri kararı

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFORC) bugün KAP'a kahve zincirleri açılması hakkında açıklama yaptı.

18 Şubat 2025 | 20:18
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yönetim kurulunun kararı şöyle duyuruldu:

Şirketimizin 18.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; içecek sektöründeki faaliyetlerimizin genişletme stratejisi doğrultusunda, Efor Çay bünyesinde kahve sektörüne yönelik yeni bir yatırım gerçekleştirilecektir.
Söz konusu yatırım, kahve tüketim alışkanlıklarına yönelik artan talep ve bu sektördeki konumumuzu sağlamlaştırmak adına Efor markalı kahve ve çay çeşitlerinin tüketicilerle buluşturulması amacıyla kafe zincirleri açılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yeni ürünlerimiz ile yeni kahve konseptimizin, modern bir atmosferde, yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışla ilk şubesinin Ataşehir İstanbul'da hizmet vermesi planlanmaktadır. Yatırımımızın ciroya, karlılığa ve marka bilinirliğine olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.

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