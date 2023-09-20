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Borusan sürdürülebilir fayda programı

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, ikinci döneminde “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesine odaklanırken programda desteklenecek projeler açıkladı.

20 Eylül 2023 | 17:17
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Borusan sürdürülebilir fayda programı

Sürdürülebilir bir dünya inşası için toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan’ın, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nda ikinci dönem için destekleyeceği projeler belli oldu. Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen programın ikinci döneminde “Birlikte İyileşiyoruz” mesajıyla deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeler destekleniyor.  

Programın ikinci dönem odak alanları arasında, nitelikli eğitim desteği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji başlıkları yer aldı. 25 Temmuzda başvuruları açılan ve 27 Ağustosta başvuruların kapandığı programa, 38 şehirden 142 başvuru oldu.

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak kapasite ve proje geliştirme desteği, etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği ve görünürlük desteğinin yanı sıra, proje başına 300 bin TL’ye kadar hibe desteği sunulacak. Bununla birlikte, Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı sağlanacak.

 

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