CANiK 2023 ihracatına Las Vegas’ta başladı

Savunma sanayi şirketi Canik, 17-20 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta bulunan Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde, bu yıl 45’incisi düzenlenen SHOT Show’da yer aldı. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en kapsamlı buluşması olan fuarda Canik, 12 ayrı anlaşma imzaladı. SHOT Show sonrası değerlendirmelerde bulunan CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “Üretiminin yüzde 95’ini dünyanın 69 ülkesine ihraç eden global bir marka haline geldik. 2022 yılında da yoğun bir fuar trafiği gerçekleştirdik. 2008 yılından bu yana her yıl katılım gösterdiğimiz SHOT Show’da da büyük ilgi gördük. 70’e yakın ülkeden ziyaretçi standımızı ziyaret etti” dedi.



FLORİDA’DA FABRİKA KURUYOR

CANiK’in Güney Florida’da bulunan West Palm Beach’teki fabrika inşaatı Nisan 2022’de başladı. CANiK USA tesisinin Haziran ayında üretime ve ürün teslimatlarına başlaması planlanıyor. Utku Aral, “Haziran ayında Güney Florida’daki yeni üretim tesisimizin devreye girmesiyle birlikte, ABD’deki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Çevre pazarlardan elde ettiğimiz satış payını katlayarak, yolumuza aynı hızla devam edeceğiz” dedi. Aral’ın verdiği bilgiye göre Canik, ABD’deki marka bilinirliğinde de üst sıralarda bulunuyor.