ARA
Bist 100
7784,01
1,35%
Bist 100
Dolar/TL
27,0318
0,0204%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8961
-0,0552%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0684
-0,0683%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1678,17
-0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Çimsa Afyon fabrikasında güneş enerjisinden elektrik üretimi başladı

Çimsa Afyon fabrikasında güneş enerjisinden elektrik üretimi başladı

Çimsa, Afyon fabrikasındaki GES yatırımını tamamlayarak hizmete aldı. 3.3 MW kurulu güce sahip santral, 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer elektrik üretecek.

19 Eylül 2023 | 16:49
0
Çimsa Afyon fabrikasında güneş enerjisinden elektrik üretimi başladı

Enerji verimliliği ve çeşitliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yapan Çimsa, Afyon fabrikasında 3.3 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali, yılda yaklaşık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu santralde üretilecek elektrik miktarı 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak.

50.000 m² alanda yaklaşık 7.500 adet güneş panelinin kullanıldığı GES projesinde yıllık 2000 ton karbondioksit (CO₂) tasarrufu sağlanarak 2 milyon ağacın CO₂ nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratılması hedefleniyor.  

Enerji verimliliği ve çeşitliliğinin, Çimsa’nın karbon nötr yolculuğunun önemli adımlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar şu değerlendirmede bulundu:

“Mevcut teknolojilerin optimizasyonunun yanında yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi de artırmak için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022'de %58,2 olarak gerçekleşirken 2030 yılında bu oranı %80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon ve İspanya GES projelerimizin tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını öngörüyoruz.”
 

0
  • INGRM 486,5 -9,99% DETAY
  • SRVGY 300,5 -9,98% DETAY
  • ANGEN 19,32 -8,17% DETAY
  • BRSAN 720,5 -7,63% DETAY
  • ALCAR 942,4 -5,59% DETAY
  • GMTAS 10,28 -4,64% DETAY
  • GLRYH 10,48 -4,81% DETAY
  • AVHOL 84,35 -5,06% DETAY
  • HTTBT 57,85 -5,32% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1678,17 -0,12%
  • ALTIN ONS 1930,95 -0,14%
  • BIST 100 7784,01 1,35%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0318 0,0204%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8961 -0,0552%
  • EURO/USD 1,0684 -0,0683%
  • INGILIZ STERLINI 1,23871 0,03432%
  • JAPON YENI 147,819 0,144%
  • KANADA DOLARI 1,3446 -0,28921%
  • RUS RUBLESI 96,751 0,4152%
Günün En Çok Okunanları
Nüfusun yaklaşık yüzde 5'i ortak oldu::Reeder'dan halka arz açıklaması
Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti: Neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti: Neler konuşuldu?
Ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk
Ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Hat-San Gemi İnşaa halka arz sonuçları açıklandı
Hat-San Gemi İnşaa halka arz sonuçları açıklandı
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
Merkez Bankası'ndan KKM'den TL'ye geçişi destekleyen yeni kararlar
GERİ
İLERİ
Nüfusun yaklaşık yüzde 5'i ortak oldu::Reeder'dan halka arz açıklaması
Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti: Neler konuşuldu?
Ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Borsada gün sonu rakamları (18 Eylül): Yarın hangi veriler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti: Neler konuşuldu?
Ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Hat-San Gemi İnşaa halka arz sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti: Neler konuşuldu?
Ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Hat-San Gemi İnşaa halka arz sonuçları açıklandı
Bir araştırmaya göre dünyada başarılı 1000 Türk'ün 3 önemli özelliği var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL