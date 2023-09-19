Enerji verimliliği ve çeşitliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yapan Çimsa, Afyon fabrikasında 3.3 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali, yılda yaklaşık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu santralde üretilecek elektrik miktarı 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak.

50.000 m² alanda yaklaşık 7.500 adet güneş panelinin kullanıldığı GES projesinde yıllık 2000 ton karbondioksit (CO₂) tasarrufu sağlanarak 2 milyon ağacın CO₂ nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratılması hedefleniyor.

Enerji verimliliği ve çeşitliliğinin, Çimsa’nın karbon nötr yolculuğunun önemli adımlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar şu değerlendirmede bulundu:

“Mevcut teknolojilerin optimizasyonunun yanında yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimiz enerjiyi de artırmak için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022'de %58,2 olarak gerçekleşirken 2030 yılında bu oranı %80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Afyon ve İspanya GES projelerimizin tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını öngörüyoruz.”

