CW Enerji halka arz tarihleri belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylandı.

Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 26-27-28 Nisan tarihlerinde 108,60 lira fiyattan talep toplanacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon liradan 123 milyon 750 bin liraya yükseltilecek. Artırılacak 18 milyon 750 bin liralık nominal pay halka arz edilecek. Halka arzda 6 milyon 250 bin liralık da ortak satışı gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası CW Enerji’nin sermayesinin yüzde 20,20'si BİST'te işlem görmeye başlayacak. Halka arzda 5 milyon liralık ek satış hakkının da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24,24 olacak.

Sermaye artışından elde edilecek gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) santral alımları, şirketin kendi tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri, depo yatırımları ve finansman maliyetlerinin azaltılması için kullanılacak.

Ortak satışından elde edilecek gelirin büyük bölümü ise ihtiyaç olması halinde 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecek.

CW Enerji, fotovoltaik güneş paneli üretimi ve satışı başta olmak üzere anahtar teslim GES kurulumu, tasarım, mühendislik ve teknik bakım hizmetleri sunuyor. Şirket, güneş enerjisi sistemleri ekipmanlarının üretim, tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi ile yatırımları devam eden elektrikli araç şarj istasyonları ve enerjinin depolanması gibi yeni nesil sistemler ve teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyor.

2022 yıl sonu itibarıyla toplam cirosu bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 374 artışla 4,8 milyar liraya ulaşan, net karı ise 904 milyon lira seviyesinde olan CW Enerji'nin ayrıca EPDK onaylı 78 adet elektrikli şarj istasyonu bulunuyor.