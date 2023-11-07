Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder'e küresel görev

Daikin Industries, Hasan Önder’i Daikin Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığına atadığını duyurdu. Hasan Önder aynı zamanda Türkiye ve kendisine bağlı CIS ülkelerinin de (Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Tacikistan ile Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC) Başkanlık görevini birlikte yürütecek olup, Daikin’in global hedeflerine ulaşması için çalışmalarına daha büyük bir coğrafyada devam edecektir.

Hasan Önder iş hayatına girişimci olarak, 1999 yılında ısıtma-soğutma pazarına Airfel markasını kurarak girdi. Bireysel ve ticari klima satışları ile Türkiye’de yaklaşık 500 satış noktası, 150 yetkili bayi ve 500 yetkili servis ağı oluşturdu. 2001 yılında Türkiye’de Sanko Holding ile birleşmesinden sonra sektörde Airfel markası ile adından söz ettirdi. 2006 yılında Sakarya-Hendek’te (Türkiye) ısıtma-soğutma pazarına kombi, klima üniteleri, panel radyatör ve klima santralleri ürünlerini üreten 95.000 m2 alanda hizmet veren bir fabrika kurdu. Sakarya- Hendek’te yer alan fabrikanın kapasitesini o günden bu yana artırarak, bugün 163 bin metrekarede Daikin Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren bölgenin önemli bir üretim merkezi konumuna getirdi. Bu başarılı çalışmaları ile Önder, 2008 yılında Capital Dergisi’nin “Başarıya Yürüyenler” yarışmasında Türkiye’nin “En Başarılı Genç Genel Müdürü” seçilmiştir.

2011 yılında Daikin’in Airfel markasını satın alması ile Daikin Türkiye ve CIS ülkeleri CEO’su olarak 12 yıldır Daikin’de görevini sürdürmektedir. 2012 Temmuz ayından itibaren de Daikin Avrupa’da Executive Committee üyesi olarak görev almaktadır. Göreve geldiği 2011 yılından bu yana, satış ağını güçlendirerek Daikin Türkiye’nin Euro bazında cirosunu yüzde 520 artırmasını sağlayarak büyük bir başarı göstermiştir.

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 2022 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi”nde (ISO 500) 113’üncü sıraya yerleşen Daikin Türkiye, Capital Dergisi Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi araştırmasında 151’inci sırada ve Fortune Dergisi tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasında da 125’inci sırada yer almıştır. Aynı zamanda İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından 2016 yılından bu yana “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Marka” olan Daikin Türkiye, İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında sektör şampiyonu olmuş ve genel sıralamada da 70. Sırada yer alarak Hasan Önder liderliğinde önemli başarılara imza atmıştır.

Daikin’in “insan odaklı yönetim” anlayışının uygulanması, Daikin’in topluma değer katma hedefleri gibi birçok stratejisini hayata geçiren Önder, yeni aldığı görevi ile ilgili şunları söyledi;

“Daikin 28,2 milyar Euro cirosu ile iklimlendirme sektöründe öncü marka konumunda. Dünyada hepimizin bildiği gibi çevresel ve yapısal değişiklikler olmaktadır. Daikin olarak 2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda bu değişiklikleri önceden tahmin etmek için tüm ekiplerimiz ile stratejiler hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu stratejilerimize yönelik faaliyetlerimizi kurgulamak, hayata geçirmek, müşterilerimize “daha kaliteli bir iç ortam havası” sunarak her bir insanın hayat konforunu artırmak ana hedefimiz. Bu hedefe ulaşmak için Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, yeni birleşmeler, yatırımlar ve ekibimizin güçlendirilmesi ile hedeflerimize ulaşacağız. Aynı zamanda yine FUSION 25 hedeflerimiz doğrultusunda teknolojik gelişmeleri de takip ederek hem bireysel hem de ticari alanda ısıtma-soğutma ve enerji verimliliği yüksek ürünler ile müşterilerimize baştan aşağı çözüm sunmaya devam edeceğiz. İklimlendirme sektöründe kendi soğutucu akışkanını, kompresörünü üreten; bu doğrultuda ürün ve hizmetler sunan tek şirket olarak toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi, iş hacmini büyütmeyi ve hava ile çevre alanlarında yeni değerler yaratmayı stratejik hedeflerimiz olarak ele alacağız. 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Çevre Vizyonu'muz doğrultusunda oluşturduğumuz Daikin FUSION 25 stratejimizin temalarını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ayrıca bulunduğumuz coğrafyadaki toplumsal sorunların çözümü için de Daikin olarak, yeni projeler ile aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz. “Karbon nötr şirket olma’’ sözümüzden yola çıkarak, Ar-Ge ekiplerimiz ile yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin coğrafi konumuna göre yeni çözümler ve ürünler sunmak için yatırımlarımızı artıracağız. Daikin’in “insan odaklı yönetim” anlayışını tüm ekibimiz ile daha fazla yaşayarak tüm faaliyetlerimiz ile istihdamımızı artırmayı hedeflemekteyiz.“ dedi.