Dalsan Alçı ve Saint-Gobain Rigips Alçı birleşti

Dalsan Alçı ile Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı birleşti. İmzalanan ortaklık anlaşması, Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Şirketlerin birleşmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, iki şirketin mevcut tüzel kişiliklerini, üretim ve hizmetlerini aynı şekilde sürdüreceği açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, şirketler yüzde 50 - yüzde 50 ortaklık payı ile tek bir çatı altında birleşerek faaliyetlerine ‘Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ tüzel kişiliği altında devam edecek.

YENİ YAPININ BÜYÜKLÜĞÜ

Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor. Yeni yapı, her iki şirketin bilgi birikimleri, deneyimleri ve büyüyen alçı ve alçı levha kapasiteleri sayesinde müşterilerine yenilikçi, sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleri sunmasına olanak tanıyacak. Bu çözümler bir taraftan yurt içinde artan talebi karşılarken diğer taraftan da sektör ihracatını artırıp ülke ekonomisine katma değer sağlayacak. Bu ortaklıkla oluşan güç birliğinin yakın coğrafyalarda da sürmesi amaçlanıyor.