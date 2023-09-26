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Danone'den 450 milyon liralık yatırım

Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın son yatırım ile malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı.

26 Eylül 2023 | 16:16
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Danone'den 450 milyon liralık yatırım

Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne yaptığı 450 milyon TL’yi aşkın son yatırım ile malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başladı.

Danone Medikal Beslenme Ürünleri Tesisi’nin açılışı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan ve Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyada 100 yılı aşkın, Türkiye’de ise 40 yıla yakın süredir devam eden varlığıyla global kimliğinin yanı sıra yerli boyut da kazanan Danone, 2 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı ve mevcut ihracatını 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

Yapılan son yatırımla Danone Türkiye Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi Danone’nin hem sütlü ürünler, hem medikal beslenme ürünlerini üreten ilk hibrit fabrikası oldu.

"Tesadüf değil"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Global markaların, ünlü şirketlerin yatırımlarında ülkemizi seçmesi asla bir tesadüf değil" dedi.

Danone'nin 6 üretim tesisi ve 2 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye'de 40 yıldır varlığını sürdürdüğünün altını çizen Kacır, Danone'nin 500 milyon euroluk cirosu, 20 milyon dolarlık ihracatıyla da ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğuna işaret etti.

Danone'nin yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklemesini duyurmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Danone 450 milyon liralık bu yatırım ile malnütrisyon (beslenme bozukluğu) tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlamış bulunuyor. Genel olarak aşırı yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnütrisyon çocuklardan yetişkinlere milyonlarca insanı etkiliyor. Danone tarafından yapılan bu yatırım ile medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine önemli bir katkı sağlanmış olacak."

"Danone'de bebek mamalarını artık Türkiye'de üretmesini bekliyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da konuşmasına Mevlid Kandili'ni tebrik ederek başladı.

Danone'nin Türkiye'ye yeni yatırımlar yapacağını ifade eden Dağlıoğlu, Danone'nin bebek mamalarını da Türkiye'de üretmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin gücü ile Türkiye için"
Danone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cem Küçükcan da bugün tarihi bir günü yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi.

Mümkün olan en fazla sayıda insana gıda yoluyla sağlıklaştırma misyonlarının olduğunu dile getiren Küçükcan, "Annelerin beslenmesi, medikal beslenme, sütlü ürünler, su ve içecek kategorilerinde alanında öncü markalarımızla doğumdan, yaşlılığa yaşamın her evresine temas ediyoruz. Bugün ise 'Türkiye'nin gücü ile Türkiye için' diyerek ülkemize üretim, ihracat, teknolojik ve sağlık alanında değer katmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu topraklardan aldığımız gücü daha da büyüterek yatırım ve istihdam olarak yine bu topraklara döndürmekten mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"Küresel kapasitemizi Türkiye'de artıracağız"

Danone Global Operasyonlar Başkanı Vikram Agarwal ise ürünleri yurt dışından Türkiye'ye getirmek yerine Lüleburgaz'daki tesiste medikal beslenme ürünleri üretileceğini kaydetti.

Türkiye'nin coğrafi açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Agarwal, küresel kapasitelerini Türkiye'de arttırmayı amaçladıklarını anlattı.

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