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Dardanel ilk 6 ayda cirosunu yüzde 80 artırdı

Dardanel, yılın ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artırarak 2,26 milyar TL'ye çıkardı.

22 Ağustos 2023 | 10:08
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Dardanel ilk 6 ayda cirosunu yüzde 80 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Dardanel'in FAVÖK'ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) yüzde 100 artarak 309 milyon TL olurken, 2023'ün ilk altı ayında ihracat rakamı 16,1 milyon dolara ulaştı. Şirketin ihracatının yıl sonunda 35 milyon doları aşması bekleniyor.

Dardanel, yılın ilk altı ayında, cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artırarak 2,26 milyar TL’ye çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, tüm planlamaları ölçüsünde bekledikleri gibi 2023'ün ilk yarısında başarılı finansal sonuçlara imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'yi deniz ürünleri alanında ilklerle tanıştıran bir marka olduklarını ve bu hedeflerinden şaşmadan büyümelerine devam ettiklerini belirten Önen, şunları kaydetti:

"Uzmanlığımız bize yeniliklerimiz ve girişimlerimiz için güç ve cesaret veriyor. Bu yıl aynı zamanda grup çatımız altındaki tüm kategorilerimizde yatırımlarımıza hız kazandırdık. AR-GE ve inovasyon yatırımlarımızla yeni ürünler geliştiriyor, farklı kategorilerde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni tüketici grupları ile buluşturuyoruz. Bu yıl tam da hedeflediğimiz şekilde ihracat gücümüzü daha da artırdığımız bir sene olmaya devam ediyor.

Dardanel güvencesiyle lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırıyor, bu alanı daha da genişletmek için adımlar atıyoruz. Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı olarak çıktığımız yolda, yurt dışı yatırımlarımız ve ihracattaki büyümemizle şimdi dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. 2023'ü sektörümüz ve kurulduğumuz coğrafya için değer üretmeye devam ederek başarılarla tamamlayacağımıza inanıyorum."

 

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