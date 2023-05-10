Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında depremden etkilenen çocuklar için umutlu bir gelecek kurmak amacıyla başlanan ‘Benim Mahallem’ projesi, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğinde devam ediyor.

Halihazırda eğitimlerin yoğun şekilde sürdüğü proje ile depremden etkilenen tüm illerde çocukların eğitim ve gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

Uzman psikologlar tarafından 5-18 yaş arası 1000 çocuğa verilen psikolojik ve sosyal içerikli eğitimlerin yanında, onların ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel aktiviteler de gerçekleştirildi.

“Benim Mahallem ile pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarını aydınlatmak için sahadayız”

Depremin yaralarını sarmak için Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini; Benim Mahallem projesi ile deprem bölgesindeki çocukların yanlarında olmayı en öncelikli sorumlulukları olarak gördüklerini ifade eden Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları söyledi; “Ülke olarak acısını yüreğimizde yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen çocuklarımız, gençlerimiz için sahada olmayı, eğitimlerine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Yedinci yılına giren ve TOÇEV iş birliğinde sürdürdüğümüz Benim Mahallem projemiz ile bölgedeki çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmak için sahada el ele, gönül gönüleyiz. Gençlerimize yatırımın, kalkınmaya, daha güzel yarınlara yatırım olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda verdiğimiz eğitim programlarımızın yanında, kurduğumuz kütüphane ve oyun alanlarında da çocuklarımızla bir arada olmaktan, onların yüzlerini güldürmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha depremden etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise şunları söyledi;

“TOÇEV olarak en büyük hedefimiz, projelerimizin çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılığı olması… Bu bilinçle 2015 yılından itibaren Akçansa’yla Benim Mahallem projemizi sürdürüyoruz. Farklı yaş grupları ile yaptığımız projelerle çocukların hayatındaki farklı alanlara dokunuyor ve onların ihtiyaçlarına çeşitli konularla çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Ülkemizi derinden üzen deprem felaketinin ardından projemizi yepyeni içeriklerle tekrar oluşturduk. Kahramanmaraş’taki ilk durağımızda Benim Mahallem gezici tırımızla birlikte çalışmalara başlamış olmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Psikologlarımız ve saha uzmanlarımızla birlikte okul öncesi, okul dönemi ve ergenlik dönemindeki çocuklarımızla duygu durum, psiko-sosyal destek atölye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber, depremden etkilenen çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel aktiviteler de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocukların eğitim ve gelişimlerine destek olunmasının önemine dikkat çekiyoruz. Hedefimiz depremden etkilenen tüm illerdeki çocuklarımızla çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyor, tüm bölge halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benim Mahallem projesinde emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum”.