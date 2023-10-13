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Dev bir halka arz geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verdiği duyurdu. TAB Gıda'nın halka arzı TL cinsinden en büyük halka arzlar arasına giriyor.

13 Ekim 2023 | 10:43
Son Güncellenme: 13 Ekim 2023 | 10:55
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Dev bir halka arz geliyor

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 130 lira ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

TL CİNSİNDEN EN BÜYÜK HALKA ARZ

Ekonomim'in derlemesine göre TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak. 

TAB GIDA HAKKINDA

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King'in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket markalarını Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Döner, Döner Stop, Usta Pideci olarak sıralıyor.

Atatürk Barajı projesine de imza atan Ata Holding Grubu'nun ve bu kapsamda TAB Gıda’nın Kurucusu Ertuğrul Kurdoğlu (1932-20 Kasım 2013). Bugün TAB Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda TAB Gıda Kurucusu Erhan Kurdoğlu oturuyor. 1987 ve 1991 yılları arasında Ata İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapan Kurdoğlu, 1993 yılında Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuş. 1994’te TAB Gıda’yı kurmasının ardından Şirket, 1995 yılında Burger King’in Türkiye’deki haklarını satın almış. Kurdoğlu, Miami Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu.

TAB Gıda Halka Arz Fiyatı 

TAB Gıda hissesi 130 TL’den halka arz olacak. TAB Gıda’nın önümüzdeki hafta halka arz olması bekleniyor ve sembolü “(TABGD)” olacak.

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