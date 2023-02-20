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Doğanlar Holding'den depremzede vatandaşlar öncelikli 1.200 kişilik istihdam kararı

Doğanlar Holding, yaşanılan deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlara öncelik vermek kaydıyla 1.200 kişilik istihdam kararı verdi.

20 Şubat 2023 | 14:59
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Doğanlar Holding'den depremzede vatandaşlar öncelikli 1.200 kişilik istihdam kararı

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, depremzedeler için ilk günden itibaren kamu kuruluşları, Kızılay ve AFAD iş birliği ve koordinasyonunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Depremzedelere yardım için tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Doğan, "Bu zamana kadar başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yataklı konteyner, çadır, ısıtıcı, WC, banyo, baza, yatak, kanepe, battaniye, yorgan, yastık, havlu, nevresim ve çeşitli kıyafetleri afet bölgelerine ulaştırdık. Bu desteklerimiz hiç bitmeyecek. Elimizden gelen her türlü desteği yaptık ve yapmaya da devam ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin iş ihtiyacına değinen Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz yardımların sürdürülebilirliği kapsamında istihdam ihtiyacını da göz önünde bulundurmanın değerli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelik sağlamak amacıyla istihdam seferberliğini başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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