Dünya metal piyasasına yön verecek endeks oluşturuldu

Endeks tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu çalışmanın hem Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünü genel olarak ele aldığını hem de alt sektörler bazında sektörlerin nabzını tutacağını duyurdu. Tecdelioğlu, “TR-METALENDEKS için her ay İDDMİB olarak üyelerimize alt sektörlerimize göre (Hırdavat, Mutfak, Bakır, Alüminyum, Armatür ve Döküm) hem online hem de telefonla ihracat beklenti endeks anketleri doldurtuyoruz. Bu anket sonuçlarını 2022 yılının Ekim ayından beridir ihracat değer, miktar ve birim fiyat verileri ile birlikte raporluyoruz.” dedi.

TÜRKİYE'NİN 6. BÜYÜK SEKTÖRÜ

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Ocak-Haziran dönemi ihracatının 6,63 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde birim ihraç fiyatının ise 4,59 dolar olduğu bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Alüminyum, bakır, döküm, hırdavat, armatür, mutfak eşyaları ve yapı malzemeleri sektörleriyle ilgili veriyi, beklentiyi ve dünyadaki değişimi, ihracatın aşağı veya yukarı değer olarak, miktar olarak her türlü hareketinin ihracat yapan firmalarla paralellik göstermesi için bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Endeksi hazırlarken yapılan ankette sorduğumuz sorularla ihracatın gelecek dönemdeki sipariş stoğunu öğreniyoruz, üretim kapasitelerindeki boşluğun olup olmadığını öğreniyoruz, yarattıkları değerdeki katma değeri öğrenmeye çalışıyoruz. Bu verileri piyasayla, ekonomi yönetimi ve ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak sektörlerimizle ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayarak bu yönde gerekli teşvik ve desteklerin verilmesini, kapasitelerin arttırılması ve yatırımların devam etmesi için sektörel bazda önem arz ettiğini ve gelecek dönemde bu sektörlerin dünyada alacağı pazar paylarının arttırılmasıyla ilgili bize yön göstermesini sağlayacağız. Böylelikle sektör rakamlarımızla Bakanlıklarımızın beş yıllık program dahilinde geliştirdiği sektörel planlarımıza yön vermeleri için alt yapı sağlamış olacağız." dedi.

İDDMİB'DEN BİR İLK

2022 Kasım ayından itibaren endeks çalışmalarına başlanıldığını kaydeden Tecdelioğlu, 8 binden fazla İDDMİB üyesinin sürdürülebilir vaziyette her ay üç binden fazla telefon araması yapılarak alınan anket sonuçlarıyla ihracat rakamlarının ilgili bakanlıkların açıklamış olduğu verilerle eşleştirildiği bilgisini paylaştı. Tecdelioğlu, "Bu eşleştirmelerle ihracatımızın düşmesi, artması, hangi bölgelerde değiştiği, kapasitesi, mevcut sipariş durumu gibi birçok veriyi açıklayabilir hale geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmanın ihracatçılar birliği içinde bir ilk olduğunu ifade eden Tecdelioğlu, "İDDMİB olarak bu çalışmamızla Türkiye'nin bu sektörlere değer vermesini, katma değerli bir sektör olduğunu göstermeyi, Türkiye ihracatının yaklaşık 3 buçuk katı gibi katma değerli bir sektör olduğu için de sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu endeksi her ay basınla, sektörle ve üyelerimizle paylaşacağız." dedi.

İHRACATÇILAR NASIL FAYDALANACAK?

Anketten gelen cevapların ihracatın artış, değer endeksi ve miktar endeksiyle bire bir oturduğunu dile getiren Tecdelioğlu, "Bundan sonra ihracatçı bundan nasıl faydalanacak? Metalde büyük bir oyuncu olduğumuzu özellikle bakırda, alüminyumda, dökümde, mutfakta, hırdavatta, armatürde, yapı malzemelerinde büyük bir oyuncu olduğumuzu, dünyada bu sektörlerle hizmete ve üretime devam ederken aldığımız payı arttırmak için bu endeksi takip eden ihracatçımız yatırımlarını, fiyatlandırmalarını, ileriye doğru projeksiyonlarını ve katma değerli çalışmalarını bu endekse paralel olarak yapacaklar. Sektörlerimizle ilgili ihtiyaçlar, teşvik ve destekler buna göre belirlenerek talep edilecektir. Bu çalışmamızın ilk hali. Bunun alt kırılımlarına doğru gideceğiz. Henüz emekleme seviyesinde çalışmamız ama biz bunu maratoncu yapacağız. Bu çalışmamızla örnek olmak istiyoruz. Çünkü ilk defa ihracatçılar birliği tarafından yapılan böyle bir endeks var.” açıklamalarında bulundu.

ENDEKSİN TEMEL HEDEFLERİ

Bu çalışmanın iki temel hedefi olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, "Birincisi, üyelerimizin ihracatçılarımızın sektörel bazda yatırımlarına devam ederek kapasite artışları ve pazardaki paylarını arttırmayla ilgili iştahlarını devam ettirmek ve bununla ilgili doğru bir şekilde dünya pazarlarından daha fazla pay almayı sağlayabilmek, ikincisi de bu yaptığımız endeks sayesinde katma değerli bir sektör olduğumuzu bakanlıklarımıza ve hükümetteki görevli arkadaşlarımıza gösterip sektörel bazda teşvik ve desteklerle ilgili çalışmaların sağlık olmasını sağlayacağız. Çalışmayı alt sektörlerin tamamına yapıyoruz." açıklamasında bulundu.